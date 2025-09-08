English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Premanand Maharaj Biography: তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সাম্প্রতিক ভক্তিমানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। স্বামী প্রেমানন্দ বিশ্বাস করেন, কলিযুগে শুধু নাম সংকীর্তনই যথেষ্ট। সেটাই সাধারণ মানুষকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রকে পেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আশ্চর্য জীবন স্বামী প্রেমানন্দের।

সৌমিত্র সেন | Sep 8, 2025, 03:10 PM IST
Premanand Maharaj Biography: অবিশ্বাস্য স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ! মাত্র ১৩ বছর বয়সেই ঘটিয়েছিলেন অলৌকিক ব্যাপার, তখনই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন এক আশ্চর্য তথ্য-- স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রায় ১ বছর অপেক্ষা করতে হবে (almost a year's wait to meet Premanand)। কী করে এত সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ? সে একটা আশ্চর্য জার্নি। কীভাবে কানপুরের অনিরুদ্ধ থেকে (Aniruddha) তিনি হয়ে উঠলেন বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ (Premanand Ji Maharaj)? কী করে স্বামী প্রেমানন্দজির কিডনির অসুস্থতা দেখা দিল (kidney problem)?

বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দজির জীবনী নিয়ে বহু লোকের বহু প্রশ্ন। কীভাবে তিনি এই আধ্যাত্মিকপথ বেছে নিলেন? শোনা যায়, এই আধ্যাত্মিকতার পথ তিনি নিয়েছিলেন মাত্র ১৩ বছর বয়সে। এরপর বৃন্দাবনে এসে তিনি ভক্তির প্রচার করতে লাগলেন এবং অবশেষে শ্রীহিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। 

বারাণসীতে ধ্যানস্থ

কানপুরের ছোট্ট গ্রাম আখরিতে জন্ম প্রেমানন্দের। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম অনিরুদ্ধ কুমার পাণ্ডে। কিন্তু ছোট বয়সেই তাঁর মনে তীব্র বৈরাগ্য আসে। সব কিছু ত্যাগ করে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেন বারাণসীর গঙ্গাতীরে। সেখানে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্য়ানে ডুবে যান। পরে এক প্রাচীন সাধু তাঁকে দেখে বলেন, এই বালক সামান্য নয়, আগামী ৮০ বছর ধরে এ ভক্তদের পথ দেখাবে! 

কলিযুগে শুধু নাম 

এখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ভারতীয় ভক্তির মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। স্বামী প্রেমানন্দ বিশ্বাস করেন, কলিযুগে শুধু নাম সংকীর্তনই যথেষ্ট। সেটাই এই দুস্তর সংসারসমুদ্রকে পেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অনেকের জীবনেই আসবে অলৌকিক মুহূর্ত!

