English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Premanand Maharaj: প্রেমানন্দজিকে ন্যক্কারজনক চ্যালেঞ্জ জগদগুরু রামভদ্রাচার্যের! প্রেমানন্দের কী পরীক্ষা নিতে চান রামভদ্রাচার্য? কে তিনি?

Premanand Maharaj on Rising Prices: রামভদ্রাচার্য সম্প্রতি প্রেমানন্দ মহারাজকে সমালোচনা করেছেন। ঠিক, সমালোচনা নয়। বরং চ্যালেঞ্জও করেছে। রামভদ্রাচার্যের বিবৃতি নিয়েও খুব তোলপাড় চলছে সাধু-দুনিয়ায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 26, 2025, 07:38 PM IST
Premanand Maharaj: প্রেমানন্দজিকে ন্যক্কারজনক চ্যালেঞ্জ জগদগুরু রামভদ্রাচার্যের! প্রেমানন্দের কী পরীক্ষা নিতে চান রামভদ্রাচার্য? কে তিনি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি আচার্য প্রেমানন্দ মহারাজকে (Premanand Maharaj) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রামভদ্রাচার্য (Rambhadracharya)। এ নিয়ে ভারত জুড়ে সমালোচনা চলছে। রামভদ্রাচার্যের উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে জন্ম। এঁরা সূর্যপুরী ব্রাহ্মণ। ১৯৫০ সালের মকর সংক্রান্তির দিনে তাঁর জন্ম। রামভদ্রাচার্যকে নিয়ে অবশ্য এখন তীব্র সমালোচনা চলছে প্রেমানন্দের ভক্ত মহলে।

আরও পড়ুন: India US Tariff: ভারতের রফতানি প্রায় ৭০% পর্যন্ত কমবে! ক্ষতি প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার! কর্মসংস্থান, শিল্প, জিডিপি'তে ট্রাম্প-খাঁড়ার মারণ কোপে হাহাকার...

চ্যালেঞ্জ

একটি ইন্টারভিউতে রামভদ্রাচার্য সম্প্রতি প্রেমানন্দ মহারাজকে সমালোচনা করেছেন। ঠিক, সমালোচনা নয়। বরং চ্যালেঞ্জ করেছেন বলা চলে। রামভদ্রাচার্যের বিবৃতি নিয়ে যদিও খুব তোলপাড় চলছে সাধু-দুনিয়ায়। কী বলেছেন রামভদ্রাচার্য? বলেছেন, 'উনি যদি মির়্যাকল করতে পারেন, তাহলে আমি একটা শ্লোক বলব প্রেমানন্দজিকে। ওঁকে আমার সামনে সংস্কৃতে সেটা অর্থ বলতে হবে!' 

আরও পড়ুন: Ganesh Chaturthi 2025: ২৬ অগাস্ট, না ২৭-- কবে গণেশ চতুর্থী? কখন 'স্থাপনা মুহূর্ত'? গণপতিপূজার শুভ মুহূর্তই-বা ঠিক কখন পড়ছে?

কে এই রামভদ্রাচার্য?

রামভদ্রাচার্যের উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে জন্ম। এঁরা সূর্যপুরী ব্রাহ্মণ। ১৯৫০ সালের মকর সংক্রান্তির দিনে তাঁর জন্ম। জগদ্গুরু রামভদ্রাচার্যের প্রকৃত নাম-- গিরিধর মিশ্র। তাঁর মায়ের নাম শচী দেবী, বাবা ছিলেন রাজদেব মিশ্র। তাঁর পিতামহের এক খুড়তুতো ভাই ছিলেন মীরা বাইয়ের একান্ত ভক্ত। এর পর থেকেই তাঁর নাম গিরিধর। ছোটবেলাতেই তিনি চোখ হারান। তিনি তুলসী পীঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২০২৩ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি ২২টি ভাষা জানেন। তিনি পদ্মবিভূষণও পেয়েছেন। 

প্রেমানন্দ কথাপ্রসঙ্গ

প্রেমানন্দ মহারাজ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সম্প্রতি তিনি পারিবারিক তথা সামাজিক সমস্যা পেরেন্টিংয়ের উপর আলোচনা করেছেন। অভিভাবকত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পরিবারগুলি ক্রমবর্ধমান খরচ, কর্মজীবনের চাপ এবং গৃহকর্মীর উপর নির্ভরতার মতো বিষয়গুলি ক্রমশ বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিশুদের লালন-পালন, তাদের সময়, স্নেহ ও সাহচর্য দেওয়ার মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। যা আবার অভিভাবকদের মনে করিয়ে দেয় যে, আর্থিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা কখনোই পিতামাতার ভালোবাসার উষ্ণতার বিকল্প হতে পারে না। এক প্রশ্নের জবাবে প্রেমানন্দ মহারাজ বলেন, টাকা-টাকা করে লাভ নেই, টাকার চেয়েও মূল্যবান জিনিস আছে! কেবল টাকা রোজগারের চেয়ে সন্তানের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর গুরুত্ব জীবনে অনেক বেশি। মহারাজ বলেন, যদি আমরা কারো জন্য টাকা রোজগার করি, কিন্তু তাকেই সময় দিতে না পারি, তাহলে সেই টাকায় কী লাভ? মহারাজ বাবামাকে ভালোবাসা ও তাঁদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কম রোজগারকে এক্ষেত্রে হয়তো একটি ত্যাগ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সন্তানদের সঠিক পথনির্দেশ, স্নেহ এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া টাকার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। সন্তান লালনপালনের প্রসঙ্গ আসে, আর সেই সূত্রেই মহারাজ বলেন, এই সমস্যাটি অনেক পরিবারেই আছে। মহারাজ জোর দিয়ে বলেন, শিশুর প্রয়োজন মায়ের ভালোবাসা। পরিচারিকার সেবা নয়। প্রেমানন্দজি মহারাজ বলেন, যদি আপনি আজ আপনার সন্তানদের ভালোবাসা না দেন, তাহলে কাল যখন তারা বড় হবে, তারাও আপনাকে ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবে না। তাদের বড় হয়ে ওঠার সময়ে তারা যদি আপনার কাছ থেকে স্নেহ ও উষ্ণতা না পায়, তাহলে তারা আপনার সঙ্গে পরে আর কোনো আত্মিক টান অনুভব করবে না। এর পরই মহারাজ বলেন, যখন আপনার বার্ধক্য আসবে, তখন যদি আপনি পরিবারের কারও ভালোবাসা পেতে চান, দেখবেন তখন আর আপনি সেটা পাচ্ছেন না! মহারাজ এই বলে শেষ করেন-- 'আমার মতে, টাকা সবকিছু নয়।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Premanand Maharaj challenged by RambhadracharyaRambhadracharya challenged Premanand MaharajPremanand MaharajSadhus and saints in Mathurastrong displeasure over Rambhadracharya's statementWho is Rambhadracharya?
পরবর্তী
খবর

Indian Share Market downfall due to Trump's Tariffs: ট্রাম্পের রোষানলে পুড়ছে দালাল স্ট্রিট! শেয়ার বাজারে রক্তপাত, সেনসেক্স পড়ল ৮১৬ পয়েন্ট ...
.

পরবর্তী খবর

SIR Matua Cards: ভোটব্যাংক 'সুরক্ষা' কবচ? SIR বিতর্কে CAA শিবির! ঠাকুরবাড়ি থেকে ব...