/থ্যাঁতলান যৌনাঙ্গ, ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত শিলনোড়া: বৃন্দাবনে আশ্রমে চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমানন্দের শিষ্য়ের ভয়ংকর পরিণতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক শ্রী প্রেমানন্দ মহারাজের নামডাক সারা দেশই। বিরাট কোহলি-অনুষ্কা শর্মা থেকে শিল্পা শেঠি-রাজ কুন্দ্রা-সহ দেশের তাবড় সেলিব্রিটিরা জীবনে খারা বা কঠিন মুহূর্তে শ্মরণাপন্ন হয়েছেন প্রেমানন্দজির। নিজের ভাবমূর্তি তিনি ভক্তকূলের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়েছেন যে, সারা দেশ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে তাঁর সামনে। কিন্তু বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রমেই এবার ঘটে গেল শিউড়ে ওঠার মতো ঘটনা। বাবার আশ্রমে তাঁর প্রিয় এক শিষ্য- রসুক দুলারির অস্বাভাবিক ও রহস্যজনক মৃত্যু। আর তাকে কেন্দ্র করেই উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবনে তীব্র চাঞ্চল্য। মৃত যুবকের নাম দীপক লোধি ওরফে রসিক দুলারি (২৫)। মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর ‘রসিক দুলারি শরণ’ নামে পরিচিত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের বাসিন্দা এই যুবক বিগত দুই বছর ধরেই বৃন্দাবনে বাবার আশ্রমে ছিলেন এবং প্রেমানন্দ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গত শুক্রবার বৃন্দাবনের গুরু কৃপা কুঞ্জ আশ্রমের চারতলা থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সারা দেশে এই খবর রটে যায়। কারণ আপাৎ শান্ত এই আশ্রমে এর ঈআগে এমন ঘটনা ঘটেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া জিনিস এই মৃত্যুকে এক জটিল ও গভীর রহস্যাবৃত্তে ফেলে দিয়েছে।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার সকালে বৃন্দাবনের গুরু কৃপা কুঞ্জ আশ্রমের চারতলা থেকে নিচে পড়ে যান দীপক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসে, যাতে দীপককে চারতলা থেকে নিচে পড়ে যেতে দেখা যায়। তবে তিনি ঠিক কী কারণে বা কেন এমন চরম পদক্ষেপ নিলেন, তা প্রাথমিক অবস্থায় পরিষ্কার ছিল না।
ময়নাতদন্তের রিপোর্ট
এরই মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই দীপকের মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, পরীক্ষার পর জানা যায় ওই যুবকের যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণ কাটা ছিল। আর এতেই চরম চাঞ্চল্য ও বিতর্ক দানা বাঁধে যে, এত বিখ্যাত এবং সারা দেশের বড় বড় সফস মানুষদের গুরু যিনি, তাঁর আশ্রমে এই ঘটনা কী াবে ঘটে। পরোক্ষে আঙুল ওঠে প্রেমানন্দজির মহারাজের দিকেই। নড়েচড়ে বসে পুলিস।
রক্তমাখা গ্রাইন্ডার
মৃতের ঘর তল্লাশি করতে গিয়ে তদন্তকারী পুলিস ও ফরেন্সিক দল একটি রক্তমাখা গ্রাইন্ডার উদ্ধার করে। এই গ্রাইন্ডার উদ্ধারের পরই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়। পুলিসের মনে প্রশ্ন জাগছে যে, এই রক্তমাখা গ্রাইন্ডারটি কি ওই যুবকের যৌনাঙ্গ কাটতে ব্যবহার করা হয়েছিল? এটি কি গভীর কোনও মানসিক অবসাদ থেকে ঘটে যাওয়া আত্মহত্যার ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কারও ঠান্ডা মাথার চক্রান্ত বা খুন করার পরিকল্পনা রয়েছে?
পরিবারের দাবি
অন্যদিকে, মৃত যুবকের পরিবারের দাবি এই মৃত্যুকে ঘিরে নতুন সন্দেহ তৈরি করেছে। তাঁদের অভিযোগ, দীপকের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁরা আশ্রমে গেলে তাঁদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হতো এবং দেখা করতে দেওয়া হতো না। গত তিন-চার দিন ধরে তাঁরা আশ্রমে ঘুরলেও কেউ তাঁদের ভেতরে প্রবেশ বা কথা বলতে দেননি। পরিবারের এই বিস্ফোরক অভিযোগ ঘটনার রহস্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
পুলিস বর্তমানে এই ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে। দীপকের মোবাইল ফোন, তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি, সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফরেন্সিক তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এমনকি খুনের তত্ত্বকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা। একজন ধর্মীয় শিষ্যের এমন নৃশংস ও রহস্যজনক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় থমথমে পরিবেশ এবং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় রয়েছে সাধারণ মানুষ ও ভক্তরা।
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