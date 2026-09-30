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থ্যাঁতলান যৌনাঙ্গ, ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত শিলনোড়া: বৃন্দাবনে আশ্রমে চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমানন্দের শিষ্য়ের ভয়ংকর পরিণতি

Premanand Maharaj Disciple mysterious death: এ দিকে ঘটনার আগে তিন দিন ধরে আশ্রমে এলেও দীপকের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। তাতে আরও তুঙ্গে বিতর্ক। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 30, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 04:16 PM IST
থ্যাঁতলান যৌনাঙ্গ, ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত শিলনোড়া: বৃন্দাবনে আশ্রমে চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমানন্দের শিষ্য়ের ভয়ংকর পরিণতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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