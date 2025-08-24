Premanand Maharaj Gets Death Threat: অবিশ্বাস্য! খু*নের ভয়ংকর হুমকি অসুস্থ প্রেমানন্দজি মহারাজকে! খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ চোয়ালশক্ত গ্যাংস্টারের...

Premanand Maharaj Gets Death Threat: অবিশ্বাস্য! খু*নের ভয়ংকর হুমকি অসুস্থ প্রেমানন্দজি মহারাজকে! খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ চোয়ালশক্ত গ্যাংস্টারের...
Premanand Maharaj Gets Death Threat: রোহিত গোদারা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কী বলেছেন? বলেছেন, যে-ই মহারাজকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, তাকেই তিনি আঘাত করবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি প্রাণনাশের হুমকি (death threat) পেলেন প্রেমানন্দ মহারাজ (Premanand Maharaj)। সেই খবরে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এমনিতেই অসুস্থ প্রেমানন্দজি। কিডনির অসুখে ভুগছেন তিনি। খুনের হুমকি পেয়ে কী বললেন মহারাজ?
গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা
তবে একথা শুনে গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এগিয়ে এসেছেন মহারাজের সুরক্ষায়। সম্প্রতি তিনি এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেন। আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সমর্থনে ওই পোস্টে রোহিত গোদারা খোলাখুলিভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে যিনি মহারাজকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। রোহিত বলেছেন, যে-ই মহারাজকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, তাকেই তিনি রেহাই দেবেন না। তিনি আরও বলেন, যাঁরা নিজেদের দুটি কিডনি নষ্ট হওয়ার পরেও বহু বছর ধরে সংগ্রাম করে মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন, তাঁদের সম্মান জানানো উচিত।
বলিউডের প্রতি ক্ষোভ
গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা বলিউডের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই বলে যে, বলিউড তারকাদের এই নগ্ন নাচের অবসান এবার তিনি ঘটাবেন। আর সেই খারাপ মানুষগুলিকে শেষ করবেন যারা তাদের "বোন ও কন্যাদের" হত্যা করছে। তিনি বলিউড শিল্পী ও সমাজের কিছু বিশেষ শ্রেণির মানুষকে সতর্ক করে দেন এই বলে যে, যদি তারা অর্থ বা মাদকের প্রভাবে কোনো ভুল কাজ করেন, তবে তার জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।
আধুনিক সমাজ ও সংকট
প্রসঙ্গত আধুনিক সমাজ ও সংকট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ করে আসছেন প্রেমানন্দ মহারাজ। বিভিন্ন সময়ে তিনি এসব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ-উপদেশ দেন। সম্প্রতি তিনি এখনকার ভারতের অন্যতম পারিবারিক তথা সামাজিক সমস্যা পেরেন্টিংয়ের উপর আলো ফেলেছেন। পরিবারগুলি ক্রমবর্ধমান খরচ, কর্মজীবনের চাপ এবং গৃহকর্মীর উপর নির্ভরতার মতো বিষয়গুলি ক্রমশ বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিশুদের লালন-পালন, তাদের সময়, স্নেহ ও সাহচর্য দেওয়ার মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। যা আবার অভিভাবকদের মনে করিয়ে দেয় যে, আর্থিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা কখনোই পিতামাতার ভালোবাসার উষ্ণতার বিকল্প হতে পারে না। বর্তমান যুগে অভিভাবকের দায়িত্ব, জীবনের অগ্রাধিকার এবং কর্মজীবন ও সন্তান প্রতিপালনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে প্রেমানন্দের কথা।
টাকা নয়, ভালোবাসা
প্রেমানন্দ মহারাজ বলেন, টাকা-টাকা করে লাভ নেই, টাকার চেয়েও মূল্যবান জিনিসও আছে! কেবল টাকা রোজগারের চেয়ে সন্তানের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর গুরুত্ব জীবনে অনেক বেশি। মহারাজ বলেন, যদি আমরা কারো জন্য টাকা রোজগার করি, কিন্তু তাকেই সময় দিতে না পারি, তাহলে সেই টাকায় কী লাভ? মহারাজ বাবা-মাকে ভালোবাসা ও তাঁদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কম রোজগার করাকে এক্ষেত্রে হয়তো একটি ত্যাগ বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু সন্তানদের সঠিক পথনির্দেশ, স্নেহ এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া টাকার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। সন্তান লালনপালনের প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, এই সমস্যাটি অনেক পরিবারেই আছে। শিশুর প্রয়োজন মায়ের ভালোবাসা, পরিচারিকার সেবা নয়। তিনি কর্মজীবন ত্যাগ করার কথা বলেননি, তবে তিনি অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালনের জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করার কথা বলেছেন। প্রেমানন্দজি মহারাজ মানসিক সম্পর্কের বন্ধনকে অবহেলা করার দীর্ঘমেয়াদি খারাপ পরিণতি সম্পর্কেও সকলকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, যদি আপনি আজ আপনার সন্তানদের ভালোবাসা না দেন, তাহলে কাল যখন তারা বড় হবে, তারাও আপনাকে ভালোবাসা দেবে না। তাদের বড় হয়ে ওঠার সময়ে তারা যদি আপনার কাছ থেকে স্নেহ ও উষ্ণতা না পায়, তাহলে তারা আপনার সঙ্গে পরে আর কোনো আত্মিক টান অনুভব করবে না। তখন?
