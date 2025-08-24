English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Premanand Maharaj Gets Death Threat: অবিশ্বাস্য! খু*নের ভয়ংকর হুমকি অসুস্থ প্রেমানন্দজি মহারাজকে! খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ চোয়ালশক্ত গ্যাংস্টারের...

Premanand Maharaj Gets Death Threat: রোহিত গোদারা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কী বলেছেন? বলেছেন, যে-ই মহারাজকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, তাকেই তিনি আঘাত করবেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 24, 2025, 01:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি প্রাণনাশের হুমকি (death threat) পেলেন প্রেমানন্দ মহারাজ (Premanand Maharaj)। সেই খবরে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এমনিতেই অসুস্থ প্রেমানন্দজি। কিডনির অসুখে ভুগছেন তিনি। খুনের হুমকি পেয়ে কী বললেন মহারাজ?

আরও পড়ুন: Premanand Maharaj: মুসলিম যুবক আরিফ চিস্তি প্রেমানন্দজিকে বললেন, 'মহারাজ, আমার কিডনিটি নিন'! বিস্মিত প্রেমানন্দজি বললেন...

গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা 

তবে একথা শুনে গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এগিয়ে এসেছেন মহারাজের সুরক্ষায়। সম্প্রতি তিনি এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেন। আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সমর্থনে ওই পোস্টে রোহিত গোদারা খোলাখুলিভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে যিনি মহারাজকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। রোহিত বলেছেন, যে-ই মহারাজকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, তাকেই তিনি রেহাই দেবেন না। তিনি আরও বলেন, যাঁরা নিজেদের দুটি কিডনি নষ্ট হওয়ার পরেও বহু বছর ধরে সংগ্রাম করে মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন, তাঁদের সম্মান জানানো উচিত।

বলিউডের প্রতি ক্ষোভ

গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা বলিউডের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই বলে যে, বলিউড তারকাদের এই নগ্ন নাচের অবসান এবার তিনি ঘটাবেন। আর সেই খারাপ মানুষগুলিকে শেষ করবেন যারা তাদের "বোন ও কন্যাদের" হত্যা করছে। তিনি বলিউড শিল্পী ও সমাজের কিছু বিশেষ শ্রেণির মানুষকে সতর্ক করে দেন এই বলে যে, যদি তারা অর্থ বা মাদকের প্রভাবে কোনো ভুল কাজ করেন, তবে তার জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

আধুনিক সমাজ ও সংকট

প্রসঙ্গত আধুনিক সমাজ ও সংকট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ করে আসছেন প্রেমানন্দ মহারাজ। বিভিন্ন সময়ে তিনি এসব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ-উপদেশ দেন। সম্প্রতি তিনি এখনকার ভারতের অন্যতম পারিবারিক তথা সামাজিক সমস্যা পেরেন্টিংয়ের উপর আলো ফেলেছেন। পরিবারগুলি ক্রমবর্ধমান খরচ, কর্মজীবনের চাপ এবং গৃহকর্মীর উপর নির্ভরতার মতো বিষয়গুলি ক্রমশ বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিশুদের লালন-পালন, তাদের সময়, স্নেহ ও সাহচর্য দেওয়ার মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। যা আবার অভিভাবকদের মনে করিয়ে দেয় যে, আর্থিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা কখনোই পিতামাতার ভালোবাসার উষ্ণতার বিকল্প হতে পারে না। বর্তমান যুগে অভিভাবকের দায়িত্ব, জীবনের অগ্রাধিকার এবং কর্মজীবন ও সন্তান প্রতিপালনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে প্রেমানন্দের কথা।

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

টাকা নয়, ভালোবাসা

প্রেমানন্দ মহারাজ বলেন, টাকা-টাকা করে লাভ নেই, টাকার চেয়েও মূল্যবান জিনিসও আছে! কেবল টাকা রোজগারের চেয়ে সন্তানের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর গুরুত্ব জীবনে অনেক বেশি। মহারাজ বলেন, যদি আমরা কারো জন্য টাকা রোজগার করি, কিন্তু তাকেই সময় দিতে না পারি, তাহলে সেই টাকায় কী লাভ? মহারাজ বাবা-মাকে ভালোবাসা ও তাঁদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কম রোজগার করাকে এক্ষেত্রে হয়তো একটি ত্যাগ বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু সন্তানদের সঠিক পথনির্দেশ, স্নেহ এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া টাকার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। সন্তান লালনপালনের প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, এই সমস্যাটি অনেক পরিবারেই আছে। শিশুর প্রয়োজন মায়ের ভালোবাসা, পরিচারিকার সেবা নয়। তিনি কর্মজীবন ত্যাগ করার কথা বলেননি, তবে তিনি অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালনের জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করার কথা বলেছেন। প্রেমানন্দজি মহারাজ মানসিক সম্পর্কের বন্ধনকে অবহেলা করার দীর্ঘমেয়াদি খারাপ পরিণতি সম্পর্কেও সকলকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, যদি আপনি আজ আপনার সন্তানদের ভালোবাসা না দেন, তাহলে কাল যখন তারা বড় হবে, তারাও আপনাকে ভালোবাসা দেবে না। তাদের বড় হয়ে ওঠার সময়ে তারা যদি আপনার কাছ থেকে স্নেহ ও উষ্ণতা না পায়, তাহলে তারা আপনার সঙ্গে পরে আর কোনো আত্মিক টান অনুভব করবে না। তখন? 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Gangster Rohit Godara got angryone person threatened to kill Premanand Ji MaharajNotorious gangster Rohit Godaragangster Rohit Godara turned out to be a devotee of Swami Premanand MaharajMaharaj received death threatsGodaraManisha murder case
