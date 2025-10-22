English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Premananda Maharaj Health: বিষণ্ণ বৃন্দাবন! ফুলে ঢোল প্রেমানন্দ মহারাজের, তড়িঘড়ি হল সিটি স্ক্যান... রিপোর্ট দেখেই...

Premanand Maharaj Health: সাধকের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। তাঁর নিয়মিত পদযাত্রাও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে হতাশ এবং চিন্তিত। প্রেমানন্দ জি মহারাজের একটি ভিডিয়োও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 22, 2025, 03:42 PM IST
Premananda Maharaj Health: বিষণ্ণ বৃন্দাবন! ফুলে ঢোল প্রেমানন্দ মহারাজের, তড়িঘড়ি হল সিটি স্ক্যান... রিপোর্ট দেখেই...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রজের সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ মহারাজ মঙ্গলবার মাথুরার একটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান করানোর জন্য পৌঁছান। জানা গিয়েছে, তার পেটে ফোলাভাব লক্ষ্য করার পর চিকিৎসকেরা তাকে সিটি স্ক্যান করানোর পরামর্শ দেন। এরপর তার শিষ্যরা তাকে বিড়লা মন্দিরের কাছাকাছি একটি প্যাথলজিতে নিয়ে যান, যেখানে তার পরীক্ষা করা হয়।

প্রেমানন্দ মহারাজের সিটি স্ক্যান 

প্রেমানন্দ মহারাজের পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো জানা যায়নি। তবে যোগাযোগ করা হলে তার শিষ্য পরিকার জানান, এটি ছিল একটি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। চেকআপের পর পরিকার, যিনি প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য, ব্যাংকেবিহারী মন্দিরে পৌঁছান। মহারাজের সুস্থতার কামনায় ব্রজবাসী তীর্থ পুরোহিত পাণ্ডা সভার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকেবিহারী মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারপ্রান্তে প্রায় আধাঘণ্টা ধরে সুগন্ধি আরাধনা ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেমানন্দ মহারাজের জন্য বাঁকেবিহারী মন্দিরে পূজা

এদিন সাধকের জন্য দ্বারপ্রান্ত পূজা পরিচালনা করেন বাঁকেবিহারী মন্দিরের সেবায়েত দিনেশ গোস্বামী। প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গী, নবীন নগরী বাবামহা মাধুরীসহ একাধিক ভক্ত এই পূজায় অংশগ্রহণ করেন। সকলে মহারাজের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেন। কেলি কুঞ্জ আশ্রমে প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে জানানো হয়, তিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রেমানন্দ জি মহারাজ সব ভক্ত এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কাছে শুধু **সঠিক তথ্য** শেয়ার করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "সমাজকে সত্য খবর দিন। ভুল তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। এতে শুধু আপনি নন, পুরো সমাজ দুঃখী হয়।"

