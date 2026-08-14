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'পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরাপদ, যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ', স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে বড় বার্তা দ্রৌপদী মুর্মুর

যুবসমাজই ভারতের ভবিষ্যতের রূপকার! ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন— পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস পুরোপুরি বন্ধ করতে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সুরক্ষিত করতে ব্যাপক সংস্কার করছে সরকার। জাতীয় নিরাপত্তা থেকে শুরু করে স্টার্টআপ, মহিলা ক্ষমতায়ন এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭- কী বললেন রাষ্ট্রপতি?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 14, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:07 PM IST
'পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরাপদ, যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ', স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে বড় বার্তা দ্রৌপদী মুর্মুর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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