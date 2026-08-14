'পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরাপদ, যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ', স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে বড় বার্তা দ্রৌপদী মুর্মুর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের আগের সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যুব সমাজকে "ভারতের ভবিষ্যতের রূপকার" বলে অভিহিত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং দুর্নীতি নিয়ে চলা উদ্বেগের মাঝে রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট বার্তা, সরকার পরীক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি স্বচ্ছ, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে ব্যাপক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, যেমন দেশের নিরাপত্তার জন্য সরকার ও সমাজ একত্রিত হয়, ঠিক তেমনই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতেও সর্বস্তরের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।
রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে দেশের তরুণদের উদ্যোক্তা মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, আজকের তরুণরা চাকরি খোঁজার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে ‘চাকরিদাতা’ বা উদ্যোক্তা হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছে। শক্তিশালী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠার ফলে বিশ্ব দরবারে ভারতীয় যুবশক্তির মেধা ও দক্ষতা প্রশংসিত হচ্ছে। খেলাধুলার প্রসারে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সাফল্য এবং গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের কথাও তিনি গর্বের সাথে উল্লেখ করেন।
জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে নিখুঁত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে—জঙ্গি এবং তাদের মদতদাতারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের পরিণতি ভোগ করতেই হবে। এর পাশাপাশি কারগিল বিজয় দিবস এবং সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের মতো কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলি ভারতের জাতীয় ও কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ কয়েক দশকের লড়াইয়ের পর দেশকে 'নক্সালমুক্ত' ঘোষণা করাকে এক ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বাস্তারের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন।
অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানান, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে এগিয়ে চলেছে। 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযান দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিগত এক দশকে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপর উঠে এসেছেন, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার মাধ্যমে ৫৯ কোটি মানুষ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।
মহিলা ক্ষমতায়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে দেশের মূল স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্বের মোট রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেকেরও বেশি এখন ভারতে ঘটে। পাশাপাশি 'লক্ষপতি দিদি' এবং 'ড্রোন দিদি' প্রকল্প গ্রামীন নারীদের সাবলম্বী করে তুলছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাসের কথা উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এটি গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে পরিবেশ রক্ষা, প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা এবং তেলুগু কবি গুরজাদা আপ্পারাওয়ের পংক্তি উদ্ধৃত করে রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক নাগরিককে দেশের অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।
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