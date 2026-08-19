Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বোতলে মেশানো মূত্র! জল ভেবে পান ২ ছাত্রীর, প্রিন্সিপ্যালের সাজেশন- ১০ টাকার চকলেট খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে

বোতলে মেশানো মূত্র! জল ভেবে পান ২ ছাত্রীর, প্রিন্সিপ্যালের সাজেশন- ১০ টাকার চকলেট খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে

Urine in bottle:  অত্যন্ত লঘুভাবে প্রিন্সিপ্যাল দুই পড়ুয়াকে বলেন, “মুখের স্বাদ খারাপ লাগছে তো? যাও ১০ টাকার চকলেট কিনে খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে।”  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:41 PM IST
বোতলে মেশানো মূত্র! জল ভেবে পান ২ ছাত্রীর, প্রিন্সিপ্যালের সাজেশন- ১০ টাকার চকলেট খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বারবার সমন উপেক্ষা! মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে জারি এবার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট
2
3
4
5