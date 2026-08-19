/বোতলে মেশানো মূত্র! জল ভেবে পান ২ ছাত্রীর, প্রিন্সিপ্যালের সাজেশন- ১০ টাকার চকলেট খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের জলের বোতলে মূত্র মিশিয়ে রাখা হয়েছিল। জল ভেবে সেটাই খেয়ে বসে পঞ্চম শ্রেণির ২ ছাত্রী। আর তারপর প্রিন্সিপ্যালের কাছে গেলে তিনি বলেন, '১০ টাকার চকলেট কিনে খেয়ে নাও। ভালো লাগবে।" প্রিন্সিপ্যালের এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের জেরে চরম বিতর্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গুণা জেলার এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
ওই বিদ্যালয়েরই পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে বোতলের জলে মূত্র মিশিয়ে খেতে বাধ্য করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাদেরই এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ঘটনাটি জানানোর পরেও স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করেন। অভিযোগ, আক্রান্ত ছাত্রীরা সুবিচারের আশায় প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আর তখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কথা শোনা তো দূর অস্ত, উল্টে তিনি তাদের ১০ টাকার চকলেট কিনে খেতে বলেন। যা নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে।
জানা গিয়েছে, টিফিনের সময় পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রী যখন নিজেদের জলের বোতল থেকে জল খায়, তখনই তারা জলের অস্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করে। পরবর্তীতে তারা বুঝতে পারে যে তাদেরই এক সহপাঠী ইচ্ছে করে ওই বোতলের জলের মধ্যে মূত্র মিশিয়ে দিয়েছিল। এতে ওই দুই ছাত্রী অসুস্থ বোধ করতে থাকে। অভিযোগ জানাতে তারা সরাসরি স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কাছে ছুটে যায়। অভিযুক্ত সহপাঠীর শাস্তির দাবি জানাতে থাকে।
কিন্তু অভিযোগ, প্রিন্সিপ্যাল ঘটনাটি শোনার পর কোনও শারীরিক পরীক্ষা বা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না করেই বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। অত্যন্ত লঘুভাবে ওই দুই পড়ুয়াকে তিনি বলেন, “মুখের স্বাদ খারাপ লাগছে তো? যাও ১০ টাকার চকলেট কিনে খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে।” বাড়ি ফিরে একথা ওই দুই পড়ুয়া তাদের পরিবারকে জানালে এলাকায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা পরদিন সকালে স্কুলের সামনে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ও স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরন ব্লকের মহকুমাশাসক ও ব্লক শিক্ষা আধিকারিকের টিম। গুণা জেলার জেলাশাসক কিশোর কুমার কানিয়াল জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহকুমাশাসককে আগামী দুদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অভিযুক্ত ছাত্রের অভিভাবকদেরও তলব করা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যালকে শোকজ করা হয়েছে।
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