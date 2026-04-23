Private hospital treatment get cheaper?: বড় খবর- বিলের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিচ্ছে সরকার? সস্তা হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ?
Capping on private hospital billing: প্রাইভেট নার্সিংহোমে চিকিৎসা এবার সস্তা হতে পারে! এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ সরকার খরচ নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ বিবেচনা করছে। বিলে ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমজনতার জন্য বড় খবর। স্বস্তির খবর। শোনা যাচ্ছে, হাসপাতালের বিলের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিতে চলেছে সরকার। আর সেই রিপোর্ট সামনে আসার পর সবার মনে একটাই প্রশ্ন, সস্তা হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ? প্রাইভেট নার্সিংহোমে চিকিৎসা কি এবার সস্তা হতে পারে?
ট্রেড মার্জিনে সীমা নির্ধারণ
প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলিতে অতিরিক্ত বিলিং নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তা নজরে এসেছে কেন্দ্রেরও। আর তারপরই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ বিবেচনা করছে। যার মধ্যে মেডিক্যাল ডিভাইসগুলোর উপর ট্রেড মার্জিনে সীমা নির্ধারণও থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক এমন একটি প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে, যেখানে প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলি মেডিক্যাল ডিভাইসের মূল দাম বা আমদানি মূল্যের উপর নির্দিষ্ট সীমার বেশি বিল করতে পারবে না। এই পদক্ষেপের লক্ষ্যই হল অতিরিক্ত বিলিং নিয়ন্ত্রণ করা। রোগীদের উপর আর্থিক চাপ কমানো।
বিলিংয়ে ক্যাপ
এখন বিলিং ক্যাপের এই সীমা কীভাবে কার্যকর করা যায়, তা নির্ধারণ করতে সরকার বিভিন্ন বিমা সংস্থা ও মেডিক্যাল ডিভাইস শিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছে। এই বিলিং ক্যাপ বিভিন্ন কম দামের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস যেমন- সিরিঞ্জ, ক্যানুলা, গ্লাভস—এগুলোর ওপর যেমন প্রযোজ্য হতে পারে, তেমনই পেসমেকার, হার্ট ভালভের মতো উচ্চমূল্যের ডিভাইসগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।
হাসপাতালগুলোর অতিরিক্ত চার্জ
তদন্তে দেখা গিয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালগুলো মেডিক্যাল সরঞ্জামের প্রকৃত দামের ১০ থেকে ৩০ গুণ পর্যন্ত বিল নিচ্ছে। যেমন, ৩ টাকার সিরিঞ্জের দাম করা হচ্ছে ৩০ টাকা। ৬ টাকার IV ক্যানুলার ১২০ টাকা বিল করা হচ্ছে। উচ্চমূল্যের ডিভাইসগুলোর ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। যেমন, ২৫,০০০ টাকার পেসমেকারের দাম বিলে করা হয়েছে ২ লাখ। আর আমদানিকৃত হার্ট ভালভ যার প্রকৃত দাম-ই প্রায় ৪ লাখ টাকা, তার ২৬–৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিল করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য বিমা শিল্পেও প্রভাব
হাসপাতালের বাড়তি খরচের কারণে স্বাস্থ্য বিমা বা হেল্থ ইনসিওরেন্স শিল্পেও চাপ বেড়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী দেড় বছরে স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম প্রায় ১০–১৫% পর্যন্ত বাড়তে পারে। বর্তমানে চিকিৎসা খাতে মুদ্রাস্ফীতি বছরে প্রায় ১৪–১৫% হারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসপাতালের চার্জ বৃদ্ধি, উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি এবং বাড়তি ক্লেইম—এই সবই বিমার খরচ বাড়ার প্রধান কারণ।
এই পরিস্থিতিতে সরকার যদি হাসপাতালের বিলের উপর ক্যাপিং করে, মানে বিলের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়, তবে স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বচ্ছতা আসবে, রোগীদের চিকিৎসা খরচ কমবে এবং বিমার প্রিমিয়ামের চাপ কমবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
