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'ছাত্ররা কি জঙ্গি? AK-47 চালানোর নির্দেশ দিল কে?', সংসদে কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

"দেশের যুবকদের ওপর একে-৪৭ ও পেলেট গান কেন? তারা কি জঙ্গি?" নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বিহার ও দিল্লিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সংসদে গর্জে উঠলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কার নির্দেশে সিওয়ানে একে-৪৭ ও পেলেট গান চালানো হলো, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে জবাবদিহি চাইলেন তিনি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 28, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:05 PM IST
'ছাত্ররা কি জঙ্গি? AK-47 চালানোর নির্দেশ দিল কে?', সংসদে কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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