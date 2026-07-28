'ছাত্ররা কি জঙ্গি? AK-47 চালানোর নির্দেশ দিল কে?', সংসদে কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্ক ও তরুণদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সরগরম দেশের রাজনীতি। জল গড়িয়েছে সংসদ ভবন পর্যন্ত। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পেলেট গান ও একে-৪৭-এর মতো মারাত্মক মারণাস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এবার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মারাত্মক তোপ দাগলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রে। সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে কার নির্দেশে এই ধরনের মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হলো? এর পেছনে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমতি ছিল কি না, তার স্পষ্ট জবাব দাবি করেছেন তিনি।
সংসদে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর চাঁচাছোলা আক্রমণ
সংসদে কেন্দ্রকে নিশানা করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "দেশের ভবিষ্যৎ এই যুবসমাজের ওপর কেন পেলেট গান এবং একে-৪৭-এর মতো অস্ত্র চালানো হলো? তারা কি কোনো সন্ত্রাসী বা জঙ্গি ছিল?"
তিনি আরও বলেন, এই প্রশ্ন শুধু বিরোধীদের নয়, আজ গোটা দেশ জানতে চায়—কার নির্দেশে একজন পুলিশের হাতে আন্দোলনকারীদের দিকে একে-৪৭ উঁচিয়ে গুলি চালাতে দেখা গেল? নির্দেশ কি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর থেকে এসেছিল? সরকারের উচিত অবিলম্বে এই বিষয়ে দেশবাসীর কাছে জবাবদিহি করা।
বিতর্কিত ঘটনার প্রেক্ষাপট
এই ঘটনার জল অনেক দূর গড়িয়েছে ২৫ জুলাই বিহারের সিওয়ান জেলায় নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ডাকা রাজ্যব্যাপী বন্ধের দিনে। বিক্ষোভ চলাকালীন পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। পুলিসের দাবি, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আড়ালে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে এবং তারা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করার পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে। সংঘাতের ফলে সিওয়ানের এসপি পুরন কুমার ঝা ও নগর থানার ইনচার্জ অবিনাশ কুমারসহ অন্তত ৩০ জন পুলিশ কর্মী আহত হন।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিস কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। কিন্তু বিতর্ক দানা বাঁধে যখন একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যায় বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)-এর কর্মকর্তা অভিষেক প্যাটেল একটি একে-৪৭ দিয়ে ভিড়ের দিকে গুলি চালাচ্ছেন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে তাত্ক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়।
#WATCH | Delhi | In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "What was the need to unleash pellet guns and AK-47s on the country’s youth? Were they terrorists?...Who gave the order to use pellet guns?... Was it the Prime Minister? Was it the Home Minister? They must… pic.twitter.com/qfVqzBcugS— ANI (@ANI) July 28, 2026
অন্যদিকে, দিল্লিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সরাতে র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF) কর্তৃক পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগও সামনে এসেছে, যার তদন্ত চালাচ্ছে সিআরপিএফ (CRPF)।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ওপর এমন চরম বলপ্রয়োগের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও বড় ধরনের প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিরোধীদের মতে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো কেলেঙ্কারির সুরাহা না করে উল্টে তরুণদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে।
যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের রুখতেই পুলিস পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল, তা সত্ত্বেও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর এই আক্রমণ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশ ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। দেশের যুবসমাজের নিরাপত্তা ও অধিকারের স্বার্থে কেন্দ্র সরকার এখন কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।
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