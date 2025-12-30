Priyanka Gandhi Son Engagement: রাজনীতি নয়, শিল্পেই মিলল মন! আংটি বদল করলেন প্রিয়াঙ্কাপুত্র রায়হান...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Priyanka Gandhi Son Engagement: গান্ধী পরিবারের সন্তান হলেও তিনি একজন একজন পেশাদার ভিজ্যুয়াল এবং ইনস্টলেশন আর্টিস্ট। ৭ বছর আগেই প্রেমে পড়েছিলেন। এবার সেই সম্পর্কেই সিলমোহর দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং ব্যবসায়ী রাবর্ট বাড্রার পুত্র রায়হান বাড্রা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 30, 2025, 02:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং ব্যবসায়ী রাবর্ট বাড্রার পুত্র রায়হান বাড্রা (Raihan Vadra)। দীর্ঘ ৭ বছরের সম্পর্কের পর দীর্ঘদিনের সঙ্গী আভিভা বেগের (Aviva Baig) সঙ্গে আংটি বদল করলেন তিনি। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, দুই পরিবারের উপস্থিতিতেই এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে।

রায়হান ও আভিভা দীর্ঘ ৭ বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, রায়হানই আভিভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তিনি তাতে সম্মতি জানান। দিল্লির বাসিন্দা আভিভার পরিবারের সঙ্গে বাড্রা পরিবারের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। দুই পরিবারের সম্মতিতেই এই এনগেজমেন্ট হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা।

কে এই রায়হান বাড্রা?
২৫ বছর বয়সী রায়হান গান্ধী পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রাজনীতির প্রচার থেকে দূরে রাখতে পছন্দ করেন। ২০০০ সালের ২৯ আগস্ট তাঁর জন্ম। দিল্লি ও দেরাদুনের দুন স্কুলে পড়াশোনার পর তিনি লন্ডনের এসওএএস ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একজন পেশাদার ভিজ্যুয়াল এবং ইনস্টলেশন আর্টিস্ট। বন্যপ্রাণী ও ভ্রমণ ফটোগ্রাফিতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। রায়হানের ছবি 'ডার্ক পারসেপশন' এবং 'দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি' শিরোনামের একক প্রদর্শনীতে প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তাঁর দাদু রাজীব গান্ধীরও ফটোগ্রাফির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raihan (@raihanrvadra)

রায়হানের হবু স্ত্রী আভিভাও শিল্পের জগতের মানুষ। দিল্লির ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি থেকে মিডিয়া ও কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করা আভিভা একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার। তিনি 'Atelier 11' নামক একটি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও এবং প্রোডাকশন হাউসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। এই সংস্থাটি ভারতের বিভিন্ন নামী ব্র্যান্ড ও এজেন্সির সঙ্গে কাজ করে। 

