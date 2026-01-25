Local Train Horror: লোকাল ট্রেন থেকে নামতেই কোপের পর কোপ প্রফেসরকে! তারপর নিমেষেই উধাও আততায়ী...

Local Train Horror: লোকাল ট্রেন থেকে নামতেই কোপের পর কোপ প্রফেসরকে! তারপর নিমেষেই উধাও আততায়ী...
Mumbai Local Train: ট্রেন থেকে নামতেই প্রফেসরকে কোপের পর কোপ। তারপরই চোখের নিমেষে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অভিযুক্ত। রক্তে ভেসে গেল প্ল্যাটফর্ম, দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও কোনও লাভ হয়নি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোকাল ট্রেনে ঝগড়া, এটা নতুন কিছু নয়। রোজকার লোকাল ট্রেনের সামান্য সেই ঝগড়া রূপ নিল ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডে। ৩৩ বছরের প্রফেসর অলোক সিংকে ট্রেনের মধ্যেই আচমকা ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালাল যুবক। ইতোমধ্যেই রবিবার ২৭ বছরের অভিযুক্ত ওমকার শিন্দেকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার মুম্বইয়ে।
জানা গিয়েছে, ট্রেনটি মুম্বইয়ে মালাড স্টেশনে ঢোকার মুখে ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনে ওঠা বা নামার নিয়ম নিয়ে সামান্য ঝগড়া বাঁধে অলোক-ওমকারের মধ্যে। কিন্তু চোখের পলকে সেই ঝগড়া ভয়ংকর রূপ নেয়। প্ল্যাটফর্মে নামার পর ওমকার ছুরি অলোকের পেটে একাধিক আঘাত করে। তারপরই পালিয়ে যায়। এবং দ্রুত ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।
এদিকে, রক্তাক্ত অবস্থায় প্রফেসর অলোককে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিত্সার সময় তিনি মারা যান।
বোরিভলি GRP তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত শুরু করে এবং স্টেশনের সুরক্ষা ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। সিসিটিভি ফুটেজে একটি সাদা শার্ট ও নীল জিন্স পরিহিত পুরুষ ফুটওভার ব্রিজের (FOB) দিকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। এই ভিডিয়োটি প্রমাণ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে পুলিস শিন্দেকে ভাসাইয়ে আটক করতে সক্ষম হয়।
অলোক সিং মূলত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। দুই বছর আগেই তিনি বিয়ে করেন। মুম্বইয়ের বিলে পার্লে নামে এক বেসরকারি কলেজের ইকোনমিক্সের প্রফেসর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।
বোরিভালি রেলওয়ে পুলিসের সিনিয়র পুলিস ইন্সপেক্টর দত্ত খুপেরকর বলেন, 'আমরা একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছি। ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকাল ট্রেন থেকে নামার পর তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। ঘটনার সময় অভিযুক্ত নেশাগ্রস্ত ছিল না।' অভিযুক্ত ওমকার শিন্দে মালাড পূর্বের বাসিন্দা এবং খেতওয়াড়িতে ধাতব পলিশিংয়ের কাজ করে। অভিযুক্তের পূর্বে কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড নেই বলেও জানিয়েছে পুলিস।
