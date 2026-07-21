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ককরোচ পার্টির সাংসদ অভিযানে পুলিসের মারে ভয়ংকর অবস্থা কুড়ির ছাত্রীর: রক্তে লাল শরীর, জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ICU তে

CJP Protest in Delhi: কাঁদানে গ্যাসের তীব্রতা এবং পুলিসের তৎপরতায় সমাবেশস্থলে দৌড়াদৌড়ি ও হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। এর ফলেই এক আশঙ্কাজনক ও পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ২১-২২ বছর বয়সী ওই তরুণী তাঁর বোনের সাথে বিক্ষোভে যোগ দিতে এসেছিলেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:49 PM IST
ককরোচ পার্টির সাংসদ অভিযানে পুলিসের মারে ভয়ংকর অবস্থা কুড়ির ছাত্রীর: রক্তে লাল শরীর, জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ICU তে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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