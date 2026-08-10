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রামলালার প্রণামী চুরির জের: প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘিরতে রাজপথে ৫০০ সাধু, তোলপাড় দিল্লির রাজনীতি

Ram Temple donation theft news: অভিযোগ উঠেছে, রাম মন্দিরের নামে দেশ-বিদেশ থেকে আসা বিপুল পরিমাণ প্রণামী ও অনুদানের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাধু সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছিল। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 10, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:13 PM IST
রামলালার প্রণামী চুরির জের: প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘিরতে রাজপথে ৫০০ সাধু, তোলপাড় দিল্লির রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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