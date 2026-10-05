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আন্দোলনের দখল নিয়ে কংগ্রেসের আক্রমণে বিক্ষত CJP, তৈরি হল অন্য দলও: ক্ষিপ্ত দীপকে এবার বিজেপিতে? 'বিদ্রোহ' শেষ?

CJP Protest in Delhi: দিল্লিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিষেধাজ্ঞা জারি করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আন্দোলনস্থল সংলগ্ন এলাকায় সাময়িকভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 05, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:52 PM IST
আন্দোলনের দখল নিয়ে কংগ্রেসের আক্রমণে বিক্ষত CJP, তৈরি হল অন্য দলও: ক্ষিপ্ত দীপকে এবার বিজেপিতে? 'বিদ্রোহ' শেষ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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