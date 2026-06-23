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খুন করত আর তারপর যেত মৃতের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে: ৮ প্রতিবেশীকে বিষ খাইয়ে মারা 'সাইকো কিলারের' হাড়হিম চক্রান্ত

Chhattisgarh Crime: মহালুঙ্গা নামের ওই ছোট গ্রামটিতে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে আটজন সুস্থ-সবল পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত পুলিসের মনে খটকা লাগে। প্রতিটি মৃত্যুর ধরণ এবং উপসর্গের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পান তদন্তকারীরা। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:00 AM IST
খুন করত আর তারপর যেত মৃতের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে: ৮ প্রতিবেশীকে বিষ খাইয়ে মারা 'সাইকো কিলারের' হাড়হিম চক্রান্ত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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