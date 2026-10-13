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ককরোচদের পায়ের তলার মাটি কাড়ছেন রাহুল? CJP-র রাশ কি তবে এবার রাহুলের হাতে? নেহা বোরাকে পাশে নিয়ে বিরাট রাজনৈতিক বার্তা

CJP Protest in Delhi: সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে রাহুল গান্ধীর পাশে এআইএসএ নেত্রী নেহা বোরা। সিজেপির যুব আন্দোলনকে কি নিজের বৃত্তে টেনে নিলেন রাহুল? তুঙ্গে নয়া রাজনৈতিক চর্চা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 13, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 06:28 PM IST
ককরোচদের পায়ের তলার মাটি কাড়ছেন রাহুল? CJP-র রাশ কি তবে এবার রাহুলের হাতে? নেহা বোরাকে পাশে নিয়ে বিরাট রাজনৈতিক বার্তা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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