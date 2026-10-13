/ককরোচদের পায়ের তলার মাটি কাড়ছেন রাহুল? CJP-র রাশ কি তবে এবার রাহুলের হাতে? নেহা বোরাকে পাশে নিয়ে বিরাট রাজনৈতিক বার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেনজিদের উপর ভরসা শেষ? যুবসমাজের বিদ্রোহ কি টিমটিম করছে? আলাদা হল রাহুল আর জেনজিরা? মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC - Chief Election Commissioner) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে যুব আন্দোলনের রাশ কি এবার নিজের হাতে তুলে নিলেন রাহুল গান্ধী (Rahul Gandhi)? সোমবার সুপ্রিম কোর্টমুখী (Supreme Court) কংগ্রেসের এক সুবিশাল প্রতিবাদ মিছিলে দেখা গেল এমনই এক চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক দৃশ্য। শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের পেছনে ফেলে রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরার (Priyanka Gandhi Vadra) ঠিক পাশেই সামনের সারিতে হাঁটতে দেখা গেল অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (AISA) সভানেত্রী নেহা বোরাকে (Neha Bora)। শুধু নেহাকে সামনে রেখে কি সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য এই মিছিলে সামিল হয়েছিলেন রাহুল না কি নেহার আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা ছিনিয়ে নিতে চাইছেন বারবার হেরে রণক্লান্ত বিরোধী দলনেতা রাহল গান্ধী?
১০ অক্টোবরের যন্তর মন্তর অভিযান
ককরোচ জনতা পার্টির (Cockroach Janta Party - CJP) আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে এবং অন্য শীর্ষ নেতৃত্বদের আটকের পর যখন সেই আন্দোলন নতুন নেতৃত্ব খুঁজছিল, ঠিক তখনই নেহাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা উসকে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে-- তবে কি সিজেপির গড়ে তোলা এই জেন-জি আন্দোলনের (Youth-led protest movement) স্পটলাইট নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন রাহুল গান্ধী?
কংগ্রেসের মিছিলে নেহা বোরার উপস্থিতি কেন তাৎপর্যপূর্ণ?
জেএনইউ-এর পিএইচডি গবেষক নেহা বোরা শুধু বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেত্রীই নন, গত জুলাই মাসে নিট (NEET-UG) প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলন এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে সিজেপির লড়াইয়ের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন। সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে অনশন এবং ১০ অক্টোবরের কর্মসূচির যৌথ সাংবাদিক বৈঠকেও তিনি ছিলেন সামনের সারিতে।
সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের (CJI Surya Kant) সঙ্গে দেখা করার সময় না পেয়ে যখন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি ও পিটিশন জমা দিতে রাহুল গান্ধী রাস্তায় নামেন, তখন নেহা বোরার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতারা যখন পেছনে, তখন ২৯ বছরের এই বামপন্থী ছাত্রনেত্রীকে সামনের সারিতে জায়গা দেওয়া নিছকই কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং অত্যন্ত সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক বার্তা (Political Optics) বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।
সিজেপির পায়ের তলার মাটি কি সত্যিই কাড়ছেন রাহুল?
সিজেপি নেতৃত্ব-- অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা বরাবরই রাস্তায় নেমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার জোরে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভকে সংঘবদ্ধ করেছে। তবে আম আদমি পার্টির (AAP) প্রত্যক্ষ মদত থাকলেও, কংগ্রেসের সঙ্গে সিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পর্ক নিয়ে মাঝেমধ্যেই সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় উভয় শিবিরের কাদা ছোড়াছুড়িও নজর কেড়েছিল।
১০ অক্টোবরের ব্যাপক পুলিসি ধরপাকড়ের পর সিজেপির আন্দোলন যখন কার্যত অনুমতি ও নেতৃত্বের সংকটে ধুঁকছে, তখন নেহা বোরাকে সঙ্গে নিয়ে রাহুল বুঝিয়ে দিলেন-- বিজেপি-বিরোধী এই আন্দোলনের একমাত্র জাতীয় মুখ তিনিই।
রাহুল গান্ধী স্পষ্ট দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই কোনও সমান্তরাল বা আলাদা আন্দোলন নয়, এটি একটি বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সংঘাত।
সেতুবন্ধন নাকি আন্দোলন দখল?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নেহা বোরা একই সঙ্গে বাম ছাত্র সংগঠন, সিজেপির যুব আন্দোলন এবং কংগ্রেস শিবিরের কাছে গ্রহণযোগ্য এক মুখ। ফলে তিনি দুই শিবিরের 'যোগসূত্র' (Bridge) হিসেবে কাজ করতে পারেন।
তবে কংগ্রেসের মতো জাতীয় দল যদি সিজেপির এই তারুণ্যের উন্মাদনাকে নিজেদের বৃত্তে টেনে নিতে পারে, তবে সিজেপির আলাদা রাজনৈতিক পরিচয় অনেকটাই ফিকে হয়ে পড়তে পারে। বিজেপি-বিরোধী লড়াইয়ে কে আসল চালকের আসনে বসবে-- রাহুল গান্ধী নাকি ককরোচ জনতা পার্টি-- নেহা বোরাকে ঘিরে সেই স্নায়ুযুদ্ধই এখন চরম আকার নিয়েছে দিল্লির রাজপথে।