/Pulwama Mastermind killed: খতম পুলওয়ামার মাস্টারমাইন্ড হামজা বুরহান; নিহত ভারতীয় সেনা-জওয়ানের আত্মার শান্তি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হামজা বুরহান নিহত (Hamza Burhan killed)। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার (2019 Pulwama terror attack) মাস্টারমাইন্ডকে কাশ্মীর-অধিকৃত কাশ্মীরে (PoK) গুলি করে হত্যা করা হল। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড হামজা বুরহান (Pulwama attack mastermind Hamza Burhan killed)। কে হত্যা করল তাকে? সেটা জানা যায়নি! অজ্ঞাতপরিচয় কোনও হামলাকারীরা তাকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। 'ডক্টর' নামে পরিচিত বুরহান মুজাফফরাবাদে আক্রান্ত হয়। তাকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। পুলওয়ামার বাসিন্দা বুরহানকে ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 'জঙ্গি' ঘোষণা করে।
পুলওয়ামা হামলা এবং হামজা
পুলওয়ামা হামলাটি ঘটেছিল ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। যখন জঙ্গিরা সেনা জওয়ানদের কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই জঙ্গি হামলায় ৪০ জনেরও বেশি জওয়ান মারা যান। পেশায় শিক্ষক বলে দাবি করা হামজা ভারতে এই পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড বা মূল পরিকল্পনাকারী ছিল বলে জানা গিয়েছিল।
বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা
ঠিক কী ঘটে? পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের (PoK) মুজাফফরাবাদে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হামজাকে গুলি করে। দাবি করা হচ্ছে, সে যখন নিজের বাড়িতে বসে ছিল, ঠিক তখনই এই ঘটনাটি ঘটে। অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা জঙ্গি হামজাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। হামলার ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে খবর।
অপারেশন বালাকোট এবং পুলওয়ামা
২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩:১৫ নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জঙ্গিরা সেনার এক কনভয়কে নিশানা করে। জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি আদিল আহমেদ দার ৩০০-৩৫০ কেজি আইইডি (IED) বোঝাই একটি এসইউভি (SUV) গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফ (CRPF)-এর একটি বাসে ধাক্কা মারে। এতে ৪০ জন জওয়ান মারা যান। জৈশ-ই-মহম্মদ এই জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করেছিল। এর ঠিক ১২ দিন পর, ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে জৈশ-ই-মহম্মদের একটি জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক (বিমান হামলা) চালায়। এই বিমানহামলায় বিপুলসংখ্যক জঙ্গি মারা যায়।
