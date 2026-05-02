Pune Horror: পুণের পিশাচ: বাড়ির সামনে খেলছিল চারের শিশু, তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর থেঁতলে মেরে ফেলল বিকৃতকাম ৬৫

Pune Horror: পুণের পিশাচ: বাড়ির সামনে খেলছিল চারের শিশু, তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর থেঁতলে মেরে ফেলল বিকৃতকাম ৬৫
Pune Horror: বাড়ির সামনে ফুসলিয়ে অপহরণ। তারপর এলাকার মধ্যে চারের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার ৬৫ বছরের অভিযুক্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভরদুপুরে বাড়ির সামনে থেকে দুধের শিশুকে তুলে নিয়ে গেল পিশাচ। ছিড়েখুড়ে নৃশংস ধর্ষণ করল চার বছরের শিশুকে। তারপর হাড়হিম খুন। পাথর দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলে। অভিযুক্ত ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধ। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ওই পিশাচ বৃদ্ধকে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের পুণের।
গত শুক্রবার দুপুরে শিশুটি বাড়ির সামনে থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর লোকালয়ের কাছেই তার রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করেন। স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিস জানতে পারে, অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধ শিশুটিকে ফুসলিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। ওই ফুটেজের ওপর ভিত্তি করেই পুলিস অভিযুক্তকে আটক করে।
এই পাশবিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে নাসরাপুর এলাকা। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পুণে-বেঙ্গালুরু জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এর ফলে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে শিশুটির নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। উত্তেজিত জনতা পুলিস প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় এবং অভিযুক্তের তাৎক্ষণিক ফাঁসির দাবি জানায়।
পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পুনে গ্রামীণ পুলিসের সুপারিনটেনডেন্ট সন্দীপ সিং গিল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দেব এবং মামলাটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব যাতে অপরাধী দ্রুত কঠোরতম সাজা পায়।'
এই ঘটনা ভারতের নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্থানীয় এক সমাজকর্মী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'বারবার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের দীর্ঘসূত্রিতা জনমানসে বিচার ব্যবস্থার ওপর অনাস্থা তৈরি করছে। বিচার বিলম্বিত হওয়ার ফলেই অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ার সাহস পায়।'
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই গ্রেটার নয়ডায় এক ১৪ বছরের কিশোরীকে তার সৎ বাবা শ্বাসরোধ করে খুন করার ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছিল। একের পর এক এমন পৈশাচিক ঘটনা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র নিরাপত্তা হীনতার জন্ম দিচ্ছে। আপাতত অভিযুক্ত বৃদ্ধ পুলিসি হেফাজতে রয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার পরত খোলার চেষ্টা চলছে।
