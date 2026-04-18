Runway Closed: ল্যান্ডিংয়ের সময় আছাড় খেল যুদ্ধবিমান: বন্ধ করে দেওয়া হল রানওয়ে, স্থগিত সমস্ত উড়ান

Runway Closed: ল্যান্ডিংয়ের সময় আছাড় খেল যুদ্ধবিমান: বন্ধ করে দেওয়া হল রানওয়ে, স্থগিত সমস্ত উড়ান
Pune Airport: রাতভর বিমান বাহিনীর কর্মী এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ মিলে যুদ্ধবিমানটি সরানোর কাজ চালিয়েছে। রানওয়েটি পুরোপুরি নিরাপদ কি না, তা যাচাই করার পরই বিমান চলাচল আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিমান দুর্ঘটনা যেন লেগেই আছে। দিল্লির পর পুণে বিমানবন্দরে ভারতীয় যুদ্ধবিমানের ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিং। জানা যায়, শুক্রবার যুদ্ধবিমানটি অবতরণের সময় যান্ত্রিক গোলযোগের শিকার হয়। এই ঘটনার জেরে বড় সিদ্ধান্ত নেয় পুণে বিমানবন্দর। সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পুণে বিমানবন্দর। যার ফলে সাধারণ যাত্রীবাহী বিমান চলাচলে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেছে।
আরও পড়ুন:Helicopter Crash: ওড়ার ৫ মিনিটেই নিখোঁজ, ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় সব শেষ, ঝলসে তালগোল পাকাল প্রত্যেক যাত্রী
বিমান বাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত ১০টা ২৫ মিনিট নাগাদ একটি যুদ্ধবিমান নিয়মিত মহড়া শেষে রানওয়েতে নামছিল। নামার ঠিক আগের মুহূর্তে বিমানটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, বিমানটির চাকা ঠিকমতো কাজ না করায় এটি রানওয়েতে সজোরে আছাড় খায়। যেহেতু বিমানটি রানওয়ের মাঝখানেই আটকে ছিল, তাই নিরাপত্তার খাতিরে অন্যান্য সমস্ত বিমানের যাতায়াত তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়।
ঘটনার পরপরই ভারতীয় বিমান বাহিনী একটি বিবৃতিতে জানায় যে, বিমানে থাকা পাইলট ও ক্রু সদস্যরা সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন। বিমানটির কারণে সাধারণ মানুষের বা বেসামরিক কোনো সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। যুদ্ধবিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য দ্রুত কাজ শুরু করা হয়।
পুণে বিমানবন্দরটি ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং সাধারণ যাত্রী- উভয় পক্ষই ব্যবহার করে। রানওয়েতে যুদ্ধবিমানটি আটকে থাকায় সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানগুলো না উড়তে পেরেছে, না নামতে পেরেছে। বিমান বাহিনীর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল জানায়, রানওয়ে পরিষ্কার করতে এবং সব কিছু আবার সচল করতে প্রায় ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লেগে যেতে পারে।
আরও পড়ুন:Major flight disruption: শেষের মুখে জেট ফুয়েল- উড়বে না কোনও বিমান? কয়েকদিনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে পরিষেবা?
কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি জানান, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং খুব দ্রুত বিমান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় জনপ্রিয় বিমান সংস্থা 'ইন্ডিগো' (IndiGo) তাদের যাত্রীদের জন্য একটি জরুরি বার্তা দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, অনেকগুলো বিমানের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে বা বাতিল হতে পারে। যাত্রীরা যেন বিমানবন্দরে আসার আগে তাদের ফ্লাইটের বর্তমান অবস্থা ইন্টারনেটে যাচাই করে নেন। যাদের ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, তারা চাইলে অন্য ফ্লাইটে বুকিং করতে পারেন অথবা টিকিটের পুরো টাকা ফেরত নিতে পারেন।
