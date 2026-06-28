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সিয়ার ৩ বছরের অপেক্ষার ছক ও খুনের রিহার্সাল! কেতন কাণ্ডে পুনর্নির্মাণে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য

কেন কেতনকে খুন করেছিল সিয়া? ১০ দিন পর সামনে এল নতুন তথ্য। জানা গিয়েছে, ‘তিন বছরের স্বাধীনতা’ পেতে কেতনকে খাদে ঠেলে দিয়েছিল সিয়া।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:54 PM IST
সিয়ার ৩ বছরের অপেক্ষার ছক ও খুনের রিহার্সাল! কেতন কাণ্ডে পুনর্নির্মাণে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সিয়ার ৩ বছরের অপেক্ষার ছক ও খুনের রিহার্সাল! কেতন কাণ্ডে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য
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