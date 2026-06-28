/সিয়ার ৩ বছরের অপেক্ষার ছক ও খুনের রিহার্সাল! কেতন কাণ্ডে পুনর্নির্মাণে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের কেতন আগরওয়াল খুনে দেশ জুড়ে তোলপাড়। ঘটনার ১০ দিন পর, আজ রবিবার দুই অভিযুক্ত সিয়া গয়াল (২০) এবং চেতন চৌধুরীকে (২২) পুলিস ওই দুর্গে নিয়ে যায়। ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল এবং কীভাবে এই খুন করা হয়, তা পরিষ্কার করতেই এই পুনর্নির্মাণ করা হয়।
পুণে গ্রামীণ পুলিসের সুপারিনটেনডেন্ট সন্দীপ সিং গিল জানিয়েছেন, ঠিক কোন জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে, অভিযুক্তদের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, 'অভিযুক্তরা দুর্গে কীভাবে উঠেছিল, তারা কোথায় দাঁড়িয়েছিল, কী করেছিল এবং পুরো ঘটনাটি কীভাবে ঘটল- তার সবটাই তাদের দিয়ে আবার করিয়ে দেখা হয়েছে। দুই অভিযুক্তই এই বিষয়ে পুলিসকে সব জানিয়েছে।'
পুলিসের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, সিয়াকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে সে কেতনকে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। চেতনকেও আলাদা করে দুর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিস বলছে, অভিযুক্তরা দাবি করেছে কেতনকে কীভাবে ফেলা হয়েছে। সেই দাবিগুলো সত্যি কি না, তা যাচাই করতেই এই কাজ করা হচ্ছে। পুর্ননির্মাণের পুরো ঘটনা ভিডিয়ো রেকর্ড করা হয়। অভিযুক্তরা দুর্গে কীভাবে পৌঁছাল, টিকিটের কোনো ঝামেলা ছিল কি না- সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিসের সন্দেহ, সিয়া ইশারা দেওয়ার পরেই চেতন কেতনকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। নিরাপত্তার কথা ভেবে আপাতত লোহগড় দুর্গ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। পুলিসের তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, সিয়া কেতনকে বিয়ে করতে চাননি। সে ভয় পেয়েছিল যে, বিয়ের ঠিক আগে তা ভেঙে দিলে পরিবারের বদনাম হবে। সেই কারণেই এই খুনের পরিকল্পনা করা হয়।
সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য
সিয়ার প্রেমিক চেতন চৌধুরী সিয়াকে অন্তত তিন বছর অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কারণ, চেতন নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সিয়ার সঙ্গে কেতনের বিয়ে আগেই নভেম্বরে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাই বিয়ের সময় পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হিসেবে তারা কেতনকে লোহাগড় দুর্গের খাদে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করে।
কেতন মারা গেলে পরিবারের সবাই শোকে থাকত। ফলে, আগামী কয়েক বছর সিয়ার বিয়ের কথা হত না। এই সুযোগে সিয়া নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ পেত এবং চেতন নিজের কেরিয়ারে মন দিতে পারতেন। সব ঠিক হওয়ার পর সিয়া ও চেতন একে অপরকে বিয়ে করত।
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, সিয়া ও চেতন গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই কেতনকে খুন করার প্ল্যানিং শুরু করেছিল। পুলিস জানিয়েছে, সিয়া ও চেতন- কেতনকে মারার উপায় গুগলে সার্চ করেছিল। এমনকী খুন করার আগে তারা দুজন একা ওই দুর্গে গিয়েছিল এবং খুনের রিহার্সাল করেছিল। তারা ধরা পড়লে পুলিসকে কী উত্তর দেবে, সেটাও আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল এবং প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। খুনের সময় যাতে কেউ সন্দেহ না করে, তার জন্য তারা ছদ্মবেশ ধরার পরিকল্পনা করেছিল।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে, সিয়া ও চেতন ঘটনার আগে ও পরে তাদের ফোনের সব চ্যাট ও রিসাইকেল বিন একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছিল। ডিলিট হয়ে যাওয়া তথ্য ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের ফোনগুলো ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগেও কেতনকে খুনের পরিকল্পনা:
গত ১৪ জুন সিয়া কেতনকে দুর্গে নিয়ে যায়। সেখানে সিয়া তাঁকে ধাক্কা দেয়, কিন্তু কেতন পাহাড়ের ধারের একটি ঝোপ ধরে বেঁচে যান। তখন নিজের দোষ ঢাকতে সিয়া সাপ দেখার নাটক করে চিত্কার করে এবং কেতনকে জড়িয়ে ধরে। এরপর সিয়া কেতনকে ফের গত ১৮ জুন সেই দুর্গে যেতে রাজি করায়। তবে এবার সে তার প্রেমিক চেতনকেও ডেকে নেয়। এরপর দুজন মিলে কেতনকে পেছন থেকে গভীর খাদে ফেলে দেয়, যার ফলে কেতনের মৃত্যু হয়।
সিয়ার পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ
তদন্তের জন্য গত শনিবার লোনাভালা গ্রামীণ পুলিস স্টেশনে সিয়ার বাবা প্রবীন গয়াল, মা পূজা গয়াল এবং ভাই সাহিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সকাল ১১টায় তারা থানায় পৌঁছান এবং প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে তাদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। এর আগে শুক্রবারও সাহিলকে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
এদিকে কেতনের পরিবার যে এলাকায় থাকেন, সেই গাহুঞ্জে এলাকার বাসিন্দারা তাঁর বিচারের দাবিতে একটি ক্যান্ডেল মার্চ বের করেন। কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়াল প্রত্যক্ষদর্শীদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কেতন ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব।' তিনি আরও জানান, ঘটনার দিন লোহগড় দুর্গে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের তদন্তে সাহায্য করার আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, 'অনেকে আমাদের মেসেজ করে বলছেন যে তাঁরা সেদিন দুর্গে ছিলেন, কিন্তু পুলিসের কাছে যাচ্ছেন না। আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন সামনে আসেন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি তাঁদের আশ্বস্ত করছি, তাঁদের কোনো সমস্যা হবে না।'
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