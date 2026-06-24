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মেঘালয়ের ছায়া পুণেতে! হবু বরকে ৪০০ মিটার গভীর খাদে ফেলে খুন, তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাজ্জব করা পোস্ট

Pune murder case: 'আমার জন্মদিনেই আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। আর কদিন পরেই তো আমাদের বিয়ে ছিল।' হবু স্বামীকে ঠান্ডা মাথায় খুনের পর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট সাইকো সিয়ার। পুলিসের সামনে একফোঁটা জল নেই, অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক পালন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:49 AM IST
মেঘালয়ের ছায়া পুণেতে! হবু বরকে ৪০০ মিটার গভীর খাদে ফেলে খুন, তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাজ্জব করা পোস্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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