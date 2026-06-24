/মেঘালয়ের ছায়া পুণেতে! হবু বরকে ৪০০ মিটার গভীর খাদে ফেলে খুন, তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাজ্জব করা পোস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘালয় হানিমুন মার্ডারের কথা মনে আছে! কীভাবে সোনম প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুন করেছিল। গোটা ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় হয়েছিল। এবার ঠিক সেই ছায়াই পড়ল পুণেতে। পুণের লোহাগড় দুর্গের খাদে হবু স্বামীকে ফেলে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হল সিয়া গোয়াল ও তার প্রেমিক চেতন চৌধুরী। নিহত যুবকের নাম কেতন বিশাল আগরওয়াল, যিনি মহারাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর ছেলে।
কেতন-সিয়ার প্রেম ছিল একেবারে রূপকথার মত, অন্তত সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ ফেললে দেখে সেটাই মনে হবে। জমকালো এনগেজমেন্ট, দামি উপহার, হাসিখুশি ছবি- সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু এর আড়ালেই চলছিল এক ভয়ঙ্কর খুনের ছক। ফেব্রুয়ারিতেই কেতন-সিয়ার এনগেজমেন্ট হয়। নভেম্বরে প্রাইভেট এবং প্যালেসে জাঁকজমকভাবে নভেম্বরে তাদের বিয়ে ঠিক হয়। সেই ঘোষণার এক মাস পর, সিয়া তার সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে একটি কেকের ছবি পোস্ট করে। এবং ক্যাপশনে লেখেন, 'চিয়ারস টু ওয়ান মানথ সিনস মাই হার্ট ফাউন্ড ইটস হোম।' অর্থাত্ আমার হৃদয়ের ঘর খুঁজে পাওয়ার এক মাস পূর্তি।
আবার মে মাসে অন্য একটি পোস্টে দেখা যায় কেতন সিয়াকে একটি ফুল দিচ্ছেন, যার ক্যাপশনে সিয়া লিখেছে, 'হি টুগ পসন্দ হে তুমহে ভেরি সিরিয়াসলি।' এরপর দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। মে মাসের ১৯ তারিখে সিয়া নিজের জন্মদিনের কাউন্টডাউন হিসেবে একটা ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যেখানে দুজনকে একসঙ্গে নাচতে দেখা যায়।
কিন্তু ঠিক এক মাস পর সিয়ার জন্মদিনের মাত্র একদিন আগে সবকিছু বদলে যায়। কেতনের আচমকা খাদে পড়ে মৃত্যু হয়। ঘটনায় পুলিস প্রাথমিকভাবে মনে করেছিল যে, তিনি পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন। কেতনের বাগদত্তা সিয়া পুলিসকে তেমনই জানিয়েছিল। কিন্তু সিয়ার আচরণে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা কান্নার ছাপ না থাকাতেই পুলিসের সন্দেহ হয়। তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পারে, এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়, একটি পরিকল্পিত ঠান্ডা মাথার খুন।
কেতনের মৃত্যুর পর সিয়া তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্ট শেয়ার করে। সেখানে সে লেখে, 'তুমি আমাকে আমার জন্মদিনে ছেড়ে চলে গেলে। আর কদিন পরেই তো আমাদের বিয়ে ছিল...।' ভিডিয়ো ও হিন্দি গানের মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করা ওই পোস্টটি এখন তদন্তকারীদের হাতে।
রোমহর্ষক সত্যি
তদন্তে সামনে আসে ভয়ংকর সত্যি। আগের বছর এক মিটিংয়ে ২২ বছরের চেতন বাবুললাল চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয় সিয়ার। সিয়া বেকারির ব্যবসা আর চেতন করত শুকনো ফলের ব্যবসা। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু অন্যদিকে সিয়ার পরিবার কেতনের সঙ্গে বিয়ের সব প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এবং চেতন সেটা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিল না।
সে কেতনকে নিজের পথের কাঁটা মনে করত। পুলিস জানিয়েছে, সিয়াও কেতনকে বিয়ে করতে চাইচ্ছিল না, তাই দুজনে মিলে কেতনকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। গত সাত মাসে সিয়া ও চেতন মিলে মোট ২ হাজার ৪ বার ফোনে কথা বলেছে, যার সময়কাল ছিল প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা।
কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়ালের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুণে গ্রামীণ পুলিস। এসপি সন্দীপ সিং গিল জানান, দুর্ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা খতিয়ে দেখে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরই পুলিসি জেরার মুখে ভেঙে পড়েন অভিযুক্তরা।
সিয়া এবং চেতন দুজন মিলেই কেতনকে খুনের ছক কষে। প্ল্যান অনুযায়ী, সিয়া কেতনকে লোহাগড় দুর্গে ডাকে। চেতনও সেখানে পিছন পিছন যায়। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, নিজের পরিচয় লুকাতে মুখে হুডি চাপিয়ে চেতন তাঁদের পিছু নিচ্ছিল। এরপর সুযোগ বুঝে সিয়া ও চেতন পেছন থেকে কেতনকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে দেয়।
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