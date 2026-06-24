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৩৩ ডিগ্রি ফুটন্ত গরমে হুডি পরে কে পুণের দুর্গে? CCTV-তে ঢাকা মুখ! কীভাবে পর্দাফাঁস পুলিসের?

Pune murder case: দুর্গের সিসিটিভি দেখতেই খটকা লাগে পুলিসের। ৩৩ ডিগ্রি ফুটন্ত গরমে হুডি পরে কে এসেছিল সেখানে। মাস্ক পরে ঢাকা মুখ, চেনা দুস্কর। কে ছিল ওই ব্যক্তি? তার সঙ্গে কী কানেকশন এই কাণ্ডে?

Written BySoumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:48 AM IST
৩৩ ডিগ্রি ফুটন্ত গরমে হুডি পরে কে পুণের দুর্গে? CCTV-তে ঢাকা মুখ! কীভাবে পর্দাফাঁস পুলিসের?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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