/৩৩ ডিগ্রি ফুটন্ত গরমে হুডি পরে কে পুণের দুর্গে? CCTV-তে ঢাকা মুখ! কীভাবে পর্দাফাঁস পুলিসের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণেতে হাড়হিম খুন। বাগদত্তা ও তার প্রেমিক মিলে ঠান্ডা মাথায় কষে খুনের ছক। তারপর লোহাগড় দুর্গে ৪০০ মিটার গভীর খাদে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে ২৬ বছরের ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালকে। ইতোমধ্য়েই গ্রেফতার ২০ বছরের বাগদত্তা সিয়া এবং ২২ বছরের প্রেমিক চেতন বাবুলাল।
রহস্যময় হুডি পরা ব্যক্তি
ঘটনার তদন্তে পুলিস পুণের লোহাগড় দুর্গের টিকিট কাউন্টারের কাছে বসানো সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সেখানেই এক অদ্ভূত দৃশ্য পুলিসের চোখে পড়ে। জুন মাসের গনগনে গরমে ও ৩৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় এক ব্যক্তির গায়ে হুডি। সেই দেখেই পুলিসের মনে খটকা লাগে। ওই হুডি পরা ব্যক্তি সিয়া এবং কেতনের পিছু পিছু হাঁটছে।
ব্যক্তির পরনে ছিল হাফ প্যান্ট ও হুডি। মুখে মাস্ক এবং কানে হেডসেট। হুডির সামনের অংশটি এতটাই নীচ পর্যন্ত নামানো ছিল যে তার মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল না। অন্য একটি ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যায়, সিয়া হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকালে, হুডি পরা ওই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে।
তদন্তকারীরা পরে ওই এলাকার ১৮ জুনের আবহাওয়া পরীক্ষা করে দেখেন, সেই সময় তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তীব্র গরমে কেউ হুডি পরে থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে।
১৮ জুন ঠিক কী ঘটেছিল?
ঘটনার দিন সিয়া-কেতন যখন দূর্গে পৌঁছায়, তখন তাদের সঙ্গে চেতনকে দেখা যায়নি। লোকেশন ট্র্যাক হওয়া থেকে বাঁচতে চেতন নিজের মোবাইল ফোনটি দোকানে রেখে যায় এবং তার এক কর্মচারীর ফোন ব্যবহার করে। এমনকি সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫:৪০ পর্যন্ত চেতন ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ রেখেছিল।
ওই দিন চেতনের নম্বরে আসা ফোন কলগুলো খতিয়ে দেখে পুলিস। জানা যায়, চেতন নিজে ফোন ধরেইনি, বরং তার দোকানের কর্মচারীরা ফোন রিসিভ করেছিল। সিয়া এবং কেতন যখন দুর্গের এমন একটি জায়গায় পৌঁছায় যেখান থেকে খাদটি প্রায় ৪০০ ফুট গভীর। ঠিক তখনই চেতন পেছন থেকে তাদের কাছে আসে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় ৪০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে কেতনের মৃত্যু হয়।
এরপরই সিয়ার নাটক শুরু
ঘটনার পর সিয়া লোনাভালা গ্রামীণ থানায় ফোন করে। জানায় যে, প্রবল হাওয়ার কারণে ছবি তুলতে গিয়ে তার হবু স্বামী পা পিছলে খাদে পড়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে সিয়া ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা হিসাবে দাবি করে। পুলিস প্রথমে এটিকে 'দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু'-র মামলা রুজু করে। ১৯ জুন উদ্ধারকারী দল দুর্গম এলাকা থেকে কেতনের মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মোবাইল ফোনের কল লিস্ট থেকে আসল সত্যি ফাঁস
সিসিটিভির পর পুলিস সিয়ার কল লিস্ট চেক করে। সেখানেই বেরিয়ে আসে রোমহর্ষক সত্যি। দেখা যায়, সিয়া ও চেতনের মধ্যে নিয়মিত কথা হতো। গত সাত মাসে সিয়া ও চেতন মিলে মোট ২ হাজার ৪ বার ফোনে কথা বলেছে, যার সময়কাল ছিল প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা। এরপর সোশ্যাল মিডিয়া ও চেতনের ছবির সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজের মিল খুঁজে পায় পুলিস। তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে সিয়া ও চেতন মিলেই কেতনকে খুন করেছে।
কেন খুন করা হয় কেতনকে?
সিয়া ও চেতন একে অপরকে ভালোবাসত। কিন্তু সিয়া কেতনকে বিয়ে করতে চাইছিল না। চেতনকে পুলিস জিজ্ঞেস করেছিল, তারা দুজন পালিয়ে গেল না কেন? জবাবে চেতন বলে, বাগদান ভেঙে চেতনকে পালিয়ে বিয়ে করলে সিয়ার পরিবারের সম্মান নষ্ট হতো, তাই তারা কেতনকে রাস্তা থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
বিয়ে থেকে খুনের চক্রান্ত
গত ফেব্রুয়ারিতে কেতন ও সিয়ার বাগদান হয়েছিল। আগামী নভেম্বরে উদয়পুরের একটি রাজকীয় প্রাসাদে তাদের ধুমধাম করে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেতনের বাড়ির লোক জানায়, সিয়া আগেই এই বিয়ে এক বছর পিছিয়ে দিতে বলেছিল। কেতনের বোন ও আত্মীয়রা পুলিসকে জানায়, সিয়া বারবার কেতনকে লোহগড় দুর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোড়াজোড়ি করছিল। গত ৩১ মে সিয়া কেতনকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর ৪ জুনও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেতনের মা তখন তাকে আটকে দেন।
পুলিসের দাবি, এর আগে ১৪ জুনও সিয়া কেতনকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন কেতন কোনো রকমে একটি ঝোপ আঁকড়ে ধরে বেঁচে যায়। কেতন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল কী হয়েছে? তখন সিয়া সাপের ভয় দেখায় এবং সে নিজে কেতনকে বাঁচিয়েছে এমন নাটক করে। অবশেষে ১৮ জুন তারা পরিকল্পনা মতো কেতনকে খুন করে। বর্তমানে সিয়া ও চেতন দুজনই পুলিসের হেফাজতে আছে এবং তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে।
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