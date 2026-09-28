/মুখ খুললেই তোমাকেও নীচে ফেলব! লোহাগড় দুর্গে কেতন খুনে শিউরে ওঠার মতো প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণেতে লোহাগড় দুর্গের খাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে খুন করা হয় ২৬ বছরের কেতন আগরওয়ালকে। এই ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় হয়। কেতন খুনে গ্রেফতার বাগদত্তা সিয়া গোয়েল এবং তার প্রেমিক চেতন। ঘটনাটি ঘটে ১৮ জুন। এত মাস পর এই ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর মোড়। পুলিস জানিয়েছে, এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে পুরো হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। ওই প্রত্যক্ষদর্শী সরাসরি চেতনকে কেতনের দিকে ছুটে গিয়ে খাদে ধাক্কা দিতে দেখেছেন।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। তিনি ঘটনার পাঁচ দিন পর, অর্থাৎ ২৩ জুন পুলিসের কাছে গিয়ে জবানবন্দি দেন। ওই ব্যক্তি সেদিন তাঁর বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে লোহাগড় দুর্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দুর্গে ওঠার সিঁড়িতে তিনি প্রথম কেতন এবং তাঁর বাগদত্তা সিয়াকে একসঙ্গে হাঁটতে দেখেন। তাঁদের ঠিক পেছনেই চেতন চৌধুরী হেঁটে যাচ্ছিলেন।
গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যেও চেতনের পরনে ছিল একটি হুডি। এই হুডি দেখেই প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর মুখটি মনে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি চেতনকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন, এই গরমে কেন তিনি হুডি পরেছেন। দুর্গে ওঠার পর চেতন প্রথমে একটি মন্দিরের কাছে বসে পড়েন। এরপর কেতন ও সিয়া এগোতেই তিনি তাঁদের পিছু নেন।
প্রত্যক্ষদর্শী পুলিসকে আরও জানান, পেটে ব্যথার কারণে তিনি কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে দূরে সরে যান। ফিরে আসার সময় তিনি দেখেন, সিয়া হাত তুলে চেতনের দিকে ইঙ্গিত করছেন। এরপরই সিয়া মাটিতে বসে পড়েন এবং কেতনের পায়ে লাথি মারেন। তখনই চেতন পেছন থেকে ছুটে এসে কেতনকে গভীর খাদের দিকে সজোরে ধাক্কা দেন।
এই দৃশ্য দেখে প্রত্যক্ষদর্শী হতবাক হয়ে যান। তিনি সরাসরি গিয়ে চেতনকে প্রশ্ন করেন। এতে চেতন প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি ওই ব্যক্তিকে হুমকি দিয়ে বলেন, মুখ বন্ধ না রাখলে তাঁকেও দুর্গ থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হবে। ভয়ে ওই ব্যক্তি সেদিন তাঁর বন্ধুকেও কিছু জানাননি। বাড়ি ফিরে আতঙ্কে তাঁর জ্বর ও গা-হাত-পা ব্যথা শুরু হয়। পরে সংবাদমাধ্যমে ঘটনাটি দেখে তিনি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
তদন্তে চেতনের হুডিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উঠে এসেছে। মামলাটিতে আরও এক প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তিনিও দুর্গে ওঠার পথে চেতনকে হুডি পরার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন চেতন ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে হেঁটে চলে যান। এই মামলায় এখন পর্যন্ত মোট তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর হদিস মিলেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের পাশাপাশি পুলিস বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করেছে। তদন্তকারীরা প্রায় ১২ টেরাবাইট (TB) প্রযুক্তিগত ডেটা খতিয়ে দেখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ছয়টি মোবাইল ফোন, নয়টি পেনড্রাইভ, ব্যাকআপ ফাইল, কল রেকর্ড ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য। ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মুছে ফেলা চ্যাট এবং ডেটাও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস জানতে পেরেছে, আইফোন থেকে কীভাবে ডেটা পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় এবং তথ্য উদ্ধার আটকানো যায়- তা ইন্টারনেটে সার্চ করা হয়েছিল।
চলতি মাসের শুরুর দিকে পুনে গ্রামীণ পুলিস এই হত্যাকাণ্ডে ৫,০৫৩ পাতার একটি বিশাল চার্জশিট পেশ করেছে। প্রথমে ঘটনাটিকে খাদে পড়ে যাওয়া দুর্ঘটনা মনে করা হলেও পরে এটি পরিকল্পিত খুন বলে প্রমাণিত হয়। সিয়া এবং তাঁর প্রেমিক চেতন এই ষড়যন্ত্রের মূল মাথা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চেতনের বন্ধু রিতেশ হাঙ্গে নামের তৃতীয় এক অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে পুলিস।
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