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মুখ খুললেই তোমাকেও নীচে ফেলব! লোহাগড় দুর্গে কেতন খুনে শিউরে ওঠার মতো প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান

Ketan Agarwal murder case: লোহাগড় দুর্গের খাদ থেকে ফেলে রিয়েলটর কেতন আগরওয়ালকে হত্যার ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সামনে এসেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, কেতনের বাগদত্তা সিয়া তাঁকে লাথি মারার পর প্রেমিক চেতন পেছন থেকে এসে খাদে ধাক্কা দেয়। ঘটনার পর নীরব থাকতে ওই প্রত্যক্ষদর্শীকেও প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 28, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:35 AM IST
মুখ খুললেই তোমাকেও নীচে ফেলব! লোহাগড় দুর্গে কেতন খুনে শিউরে ওঠার মতো প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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