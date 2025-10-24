Punjab Cop son's death update: 'আমার মৃত্যুর পর শরীরে ফসফাইড বিষ পাওয়া গেলে...' প্রাক্তন পঞ্জাব পুলিসের ছেলের মৃত্যুতে আরও রহস্য! নিঁখোজ ডায়েরিও...

Punjab Cop son's death update: 'আমার মৃত্যুর পর শরীরে ফসফাইড বিষ পাওয়া গেলে...' প্রাক্তন পঞ্জাব পুলিসের ছেলের মৃত্যুতে আরও রহস্য! নিঁখোজ ডায়েরিও...
৩ অক্টোবর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আকিল ডায়েরির একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, 'যদি আমি মারা যাই, এই ডায়েরিতে আমার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি আছে এবং আমার শরীরে অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বিষক্রিয়ার করা হয়েছে কি না তা যেন, পরীক্ষা করা হয়।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন পঞ্জাব পুলিসকর্তার রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে সাড়া দেশ তোলপাড়। পুত্রের রহস্যমৃত্যুতে এফআইআর দায়ের হয়েছে মুস্তাফার বিরুদ্ধে। খুনের মামলায় নাম রয়েছে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রবধূ এবং কন্যারও। কারণ, মৃত্যুর আগে একটি ভিডিয়োয় আকিল দাবি করেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাবার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। আশঙ্কা করেছিলেন, এই ‘সত্য’ প্রকাশ্যে আনার জন্য তাঁকে খুন করা হতে পারে। ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবার মুখ খোলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজি। তাঁর দাবি, পুত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালে পুলিসজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কংগ্রেসে যোগ দেন মুস্তাফা। স্ত্রী রাজ়িয়া সুলতানা মালেরকোটলার তিন বারের বিধায়ক। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পঞ্জাবের মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র আকিলের মৃত্যু হয় গত বৃহস্পতিবার। হরিয়ানার পঞ্চকুলার বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধারের পর তদন্তে নামে হরিয়ানা পুলিস।
স্কুলজীবন থেকে পুত্র নেশাগ্রস্ত ছিলেন। নেশা করে বাড়ির সকলের উপরে অত্যাচার করতেন। মানসিক ভাবে সুস্থও ছিলেন না। বিতর্কে জড়িয়ে সদ্যোমৃত পুত্র আকিল আখতার সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করলেন তাঁর বাবা তথা পঞ্জাব পুলিসের প্রাক্তন ডিজি মহম্মদ মুস্তাফা।
এদিকে, পঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজিপি (DGP) মোহাম্মদ মুস্তাফার ছেলে আকিল আখতারের মৃত্যুর তদন্ত করছে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। তারা একটি নিখোঁজ ডায়েরির সন্ধান করছে, যেখানে আকিলের 'মৃত্যুকালীন জবানবন্দি' রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, যা এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে।
এই ঘটনায় পুলিস মুস্তাফা, তার স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা (প্রাক্তন মন্ত্রী), তাদের মেয়ে এবং আকিলের স্ত্রীকে (মৃতের স্ত্রী) আসামি করে খুনের এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে। মুস্তাফা এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি তদন্তকে স্বাগত জানান, কারণ এটি 'সত্যিটা সামনে আনবে'।
এসআইটি সদস্যরা বৃহস্পতিবার আকিলের ঘর পরিদর্শন করেও ডায়েরিটি খুঁজে পাননি। তারা আকিলের মেডিকেল রেকর্ড এবং ড্রাগ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের রেকর্ড পরীক্ষা করেছেন।
একজন সিনিয়র পুলিস অফিসার জানিয়েছেন যে, মৃতের বাবা মুস্তাফা পুলিসকে বলেছেন, তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়ি সাহারানপুর থেকে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে পাঁচকুলায় ফিরলে ডায়েরি এবং আকিলের মোবাইল ফোন জমা দেবেন।
মুস্তাফা আরও জানান, তার ছেলে সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিয়োতে যা যা বলেছিল, ডায়েরিতেও সেই একই কথা লিখেছিল। এর মধ্যে যেমন ড্রাগ ওভারডোজে মারা যাওয়ার আশঙ্কার কথা ছিল, তেমনই শেষের পাতাগুলোতে সে লিখেছে যে সে তার সন্তানদের খুব ভালোবাসে।
পুলিস জানিয়েছে, পুরো পরিবার ২৬ অক্টোবরের মধ্যে পাঁচকুলায় ফিরতে পারে। এরপর SIT এফআইআর-এ নাম থাকা চার সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেও আকিলের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য রয়েছে। পোস্টমর্টেমে তার ডান হাতে একটি ইনজেকশনের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্তকারীরা ভিসেরা বিশ্লেষণের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন, যা থেকে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
