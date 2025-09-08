English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Punjab Floods: ৪ দশকের মধ্যে ভয়াবহতম বন্যায় মৃত্যু ৪৮! ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ, জলের নীচে ১৪০০ গ্রাম! যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী...

Punjab Floods: বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঞ্জাবের ২৩টি জেলা। ৪৮ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩.৪৫ লাখ মানুষ। প্রায় ১৪০০ গ্রাম জলের নীচে চলে গিয়েছে। ২০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করার পাশাপাশি ৫ হাজার জনকে পাঠানো হয়েছে ত্রাণ শিবিরে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 8, 2025, 01:07 PM IST
Punjab Floods: ৪ দশকের মধ্যে ভয়াবহতম বন্যায় মৃত্যু ৪৮! ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ, জলের নীচে ১৪০০ গ্রাম! যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় ৫০ মৃত্যু! ভয়াবহ পরিস্থিতি পঞ্জাবে (Punjab Floods Death Count Rises To 48)। গত ৩৭ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ বন্যা দেখেনি পঞ্জাব (Punjab Floods)। টানা অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাবকে 'বিপর্যস্ত রাজ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে আম আদমি পার্টির সরকার। পরিস্থিতি এতই খারাপ যে, উদ্ধার কাজে নামতে হয়েছে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকেও। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মোট ২৩টি দল জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Narendra Modi) আগামীকাল পঞ্জাবে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

বন্যা-রিপোর্ট

সরকারি রিপোর্ট বলছে, বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঞ্জাবের ২৩টি জেলা। ৪৮ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩.৪৫ লাখ মানুষ। প্রায় ১৪০০ গ্রাম জলের নীচে চলে গিয়েছে। ২০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করার পাশাপাশি  ৫ হাজার জনকে পাঠানো হয়েছে ত্রাণ শিবিরে।

পাঠানকোট, লুধিয়ানা

বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঠানকোট। এখানে মৃত্যু ৬ জনের, নিখোঁজ ৩। লুধিয়ানায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টি চলছে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ক্ষতির দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে গুরুদাসপুর জেলা। এখানে ৩২৪টি গ্রাম ডুবে গিয়েছে, এরপর অমৃতসর (১৩৫টি গ্রাম) এবং হোশিয়ারপুর (১১৯টি গ্রাম)। ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে বার্নালা, বাথিন্ডা, ফিরোজপুর, পাতিয়ালা, এসএএস নগর, সাঙ্গরুর, তরন তারান এবং ফাজিলকা।

সম্পদে কোপ

বন্যায় ১.৪৮ লাখ হেক্টরেরও বেশি ফসল নষ্ট হয়েছে, প্রায় ৩.৭৫ লাখ হেক্টর কৃষিজমি ডুবে গিয়েছে। বন্যায় বহু গবাদি পশুর ভেসে যাওয়ায় দুগ্ধ উৎপাদন এবং পশুপালনেও প্রভাব পড়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় 

পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রকে চিঠি লিখে ৬০ হাজার কোটি টাকা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। পর্যাপ্তসংখ্যক এনডিআরএফ বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে কোনো কমতি রাখা হবে না বলে রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেইমতো উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর ১২টি দল, প্রস্তুত আরও ৮টি দল। প্রায় ৩০-৩৫টি হেলিকপ্টার, ১১৪টি নৌকা এবং রাজ্য একটি হেলিকপ্টারও উদ্ধারকাজে নিযুক্ত।

উদ্বিগ্ন রাহুল

প্রসঙ্গত, উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি এক্স হ্যান্ডলে মোদীর উদ্দেশে একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন। সেখানে পঞ্জাবের বন্যা, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর নজর ও সক্রিয় সাহায্যের কথা বলেছেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Punjab FloodsPunjab Floods Death Count Rises To 48Schools Colleges To Reopen From Todayaffected by floodsRelief and rescue operationsNational Disaster Response ForceNDRFarmyBorder Security Forcepunjab policePrime Minister Narendra Modivisiting Punjab
