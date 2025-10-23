Punjab Minister Son Death: 'আমার নাতি দেখে ওর বাবা ওর মাকে...' ছেলের মৃত্যুতে এবার বোমা ফাটালেন প্রাক্তন পাঞ্জাব DGP...
Punjab ex-DGP Mustafa son death case: আকিলের আরেকটি ভিডিয়োও সামনে এসেছে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "এটা আমার মানসিক অসুস্থতার কারণেই হয়েছে। আমি স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিলাম... আমি নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে চাই।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস (DGP) মহম্মদ মুস্তাফা (Mohammed Mustafa)- ছেলে আকিল আখতারের (Aqil Akhtar) মৃত্যুর ঘটনায় ফের বড় নাটকীয় মোড়। ছেলে আকিল আখতারের (Aqil Akhtar) রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় জল অনেক দূর গড়িয়েছে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাজিয়া সুলতানার (Razia Sultana) বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। এবার বিরুদ্ধে প্রাক্তন পাঞ্জাব DGP মহম্মদ মুস্তাফা দাবি করলেন, "আমার নাতি ওর মাকে নিজের চোখের সামনে অত্যাচারিত হতে দেখেছে। আমার নাতি দেখে ওর বাবা ওর মায়ের উপর অত্যাচার করছে। এই নিয়ে অবসাদেও ভুগতে শুরু করে আমার নাতি।"
পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস (DGP) মোহাম্মদ মুস্তাফা এবং প্রাক্তন পাঞ্জাব মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেত্রী রাজিয়া সুলতানার (former Punjab minister and Congress leader Razia Sultana) ছেলে আকিল আখতারকে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁর পঞ্চকুলার বাসভবনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কোনও বাহ্যিক আঘাত পাওয়া যায়নি। আরও পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ভিসেরা। পুলিস ও পরিবারের প্রাথমিক দাবি ছিল, অতিরিক্ত মাদক সেবনের (drug overdose) কারণেই মৃত্যু হয়েছে আকিলের।
কিন্তু ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয় যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আকিলের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যেখানে আকিলকে বলতে শোনা যায়, 'আমার বউ তো আমার বাবার শয্যাসঙ্গী! আমার মেয়েও আমার কিনা কে জানে!' অভিযোগ ওঠে, বাবা এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের জেরেই মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ৩৩ বছর বয়সী ওই যুবক। এরপরই মুস্তাফা, রাজ়িয়া, তাঁদের কন্যা এবং আকিলের স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে দায়ের হয় এফআইআর।
যদিও ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার কথা সাফ অস্বীকার করেছে পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজিপি মুস্তাফা। তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে সর্বৈব 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করে তিনি বলেছেন, 'খুব শিগগিরই সত্য বেরিয়ে আসবে। মানুষ সত্যিটা জানতে পারবে।' এফআইআরকে "ভিত্তিহীন" বলে তিনি বলেন, "পঞ্চকুলা পুলিস তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি তাকে সম্মান করি।" কিন্তু এসবই তাঁর পরিবারের সুনাম নষ্ট করতে "নোংরা রাজনীতি এবং সস্তা চিন্তাভাবনা"-র ফল বলে মন্তব্য করেন তিনি।
প্রসঙ্গত, আকিলের আরেকটি ভিডিয়োও সামনে এসেছে। যেখানে তাঁকে আবার বলতে শোনা গিয়েছে, "এটা আমার মানসিক অসুস্থতার কারণেই হয়েছে। আমি স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিলাম। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ, আমার পরিবারের সদস্যরা যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। আমি এখন ভালো আছি। আমি নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে চাই।"
