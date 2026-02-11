English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pak-backed Terror Plot: ভারতে বড় নাশকতার ছক ISI-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর! সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকানো হচ্ছিল বিপুল...

Pak-backed Terror Plot: পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সীমান্ত সন্ত্রাস নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে বেআব্রু করে দিয়েছে ভারত। তবে, বদলায়নি পাকিস্তান। জানা গিয়েছে, আইএসআই-র মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ফের ভারতে বড়সড় নাশকতার ছক করেছিল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 11, 2026, 03:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান (Pakistan) আছে পাকিস্তানেই! এতটুকু শুধরোয়নি তারা। 'অপারেশন সিঁদুরে'র (Operation Sindoor) পরেও তারা ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করেই চলেছে। এতটুকু বদলায়নি শাহবাজ শরিফের দেশ। জানা গিয়েছে, আইএসআই-র মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ফের ভারতে বড়সড় নাশকতার ছক কষছিল। তবে পুলিস শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলেছে তাদের। পঞ্জাব পুলিস (Punjab Police) বানচাল করে দিয়েছে সেই প্ল্যান।

বড়সড় নাশকতার 

পহেলগাঁও কাণ্ডের পরে পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সীমান্ত সন্ত্রাস নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিয়েছিল তারা। কিন্তু এতকিছুর পরেও এতটুকু বদলায়নি পাকিস্তান। আইএসআই-র মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ফের ভারতে বড়সড় নাশকতার ছক কষছিল। কিন্তু, পঞ্জাব পুলিসের তৎপরতায় তাদের সেই ছক ভেস্তে গেল। উদ্ধার হল বিস্ফোরক। গ্রেফতার একজনকে।

আরডিএক্স-সহ

ভারত-পাকিস্তানের পঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স ভারতের প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিল এক জঙ্গি। কিন্তু, পঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যদের তৎপরতায় ওই বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স-সহ সন্দেহভাজন জঙ্গি ধরা পড়ে যায়।

পিভিসি পাইপে বিস্ফোরক

পঞ্জাবপুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তের অরক্ষিত অংশ দিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ভারতে ঢুকিয়ে তা অমৃতসরের কাছাকাছি আনা হচ্ছিল। পিভিসি পাইপের মধ্যে করে এই বিস্ফোরক আনা হচ্ছিল বলে খবর ছিল। সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে পুলিস জানতে পারে, এই বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স দু'ভাগে বিভক্ত করে দেশের দু'টি অংশে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

রাহুল কুমার ওরফে গাজু

তবে জঙ্গিদের এই নাশকতার ছক বানচাল করে দেয় পঞ্জাব পুলিস। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিসের স্পেশাল অপারেশন সদস্যরা ওই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক-সহ সন্দেহভাজনকে ধরে ফেলে। পঞ্জাবের ডিজিপি বলেন, ধৃতের নাম রাহুল কুমার ওরফে গাজু। তার বাড়ি অমৃতসরের চামরং রোডে। অমৃতসরের একটি সালোঁয় কাজ করে সে। আইএসআই মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীটি বিদেশ থেকে রাহুলকে পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

