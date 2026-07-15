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রথযাত্রায় ব্রাহ্মণদের হাতে পূজিত হন না জগন্নাথ দেব! 'গুপ্ত মহাপ্রসাদে'র রহস্যই বা কী? জানুন পুরী ধামের অজানা বিস্ময়কর তথ্য

Lord Jagannath Unknown Facts: প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে, নিজের চোখ-হাত কাপড় দিয়ে বেঁধে পুরনো মূর্তির ভিতর থেকেরহস্যময় বস্তু বের করে নতুন মূর্তিতে স্থাপন করেন মন্দিরের এক প্রবীণ সেবাইত। জগন্নাথদেব আজ যেভাবে পূজিত হন, তাঁর শুরুটা ব্রাহ্মণদের হাত ধরে হয়নি।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:49 PM IST
রথযাত্রায় ব্রাহ্মণদের হাতে পূজিত হন না জগন্নাথ দেব! 'গুপ্ত মহাপ্রসাদে'র রহস্যই বা কী? জানুন পুরী ধামের অজানা বিস্ময়কর তথ্য
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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