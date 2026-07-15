রথযাত্রায় ব্রাহ্মণদের হাতে পূজিত হন না জগন্নাথ দেব! 'গুপ্ত মহাপ্রসাদে'র রহস্যই বা কী? জানুন পুরী ধামের অজানা বিস্ময়কর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাপ্রভু জগন্নাথদেব ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে বেশকিছু অলৌকিক ও বিস্ময়কর তথ্য। যা এই আধুনিককালে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও রহস্যময়। রথযাত্রার প্রাক্কালে চলুন জেনে নেওয়া যাক পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও জগন্নাথদেব সম্পর্কে এমনই অজানা বিস্ময়কর সব তথ্য-
মন্দিরের ওপর ওড়ে না কোনও পাখি
সাধারণত যে কোনও ধর্মীয় স্থান বা উঁচু স্থাপত্যের চূড়ায় পাখিদের বসতে বা উড়তে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হল, পুরী জগন্নাথ মন্দিরের ওপর দিয়ে কখনও কোনও পাখিকে উড়ে যেতে বা এর চূড়ায় বসতে দেখা যায় না। এমনকি মন্দিরের ওপর দিয়ে কোনও বিমান বা হেলিকপ্টার ওড়ারও অনুমতি নেই।
নেই কোনও ছায়া
বিজ্ঞান অনুযায়ী, যে কোনও বস্তুর ওপর আলো পড়লে তার ছায়া তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পুরীর মূল মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও জ্যামিতিক গঠন এতটাই অলৌকিক যে, দিনের যে কোনও সময়েই—তা সে সকাল, দুপুর বা বিকেল হোক না কেন—মূল মন্দিরের কোনও ছায়া মাটিতে পড়ে না।
সিংহদ্বারের সমুদ্রের গর্জন রহস্য
পুরী মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার যা ‘সিংহদ্বার’ নামে পরিচিত, সেখানে এক অদ্ভুত ভৌগোলিক রহস্য রয়েছে। আপনি যতক্ষণ সিংহদ্বারের বাইরে থাকবেন, সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন স্পষ্ট শুনতে পাবেন। কিন্তু যেমনই আপনি সিংহদ্বার পার হয়ে মন্দিরের ভেতরে এক পা বাড়াবেন, সমুদ্রের শব্দ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে! আবার মন্দির থেকে বেরোনোর সময় ঠিক একই ঘটনা ঘটে।
বাতাসের বিপরীতমুখী পতাকা
মন্দিরের চূড়ায় নীলচক্রের ওপর যে পতাকাটি, 'পতিতপাবন বানা' ওড়ানো রয়েছে, তা সবসময় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে গিয়ে বাতাসের গতির বিপরীত অভিমুখে ওড়ে। অর্থাৎ বাতাস যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়, তবে পতাকাটি পশ্চিম থেকে পূর্বে উড়বে।
প্রতিদিন বিপরীতমুখী হাওয়া
সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় দিনের বেলা হাওয়া সমুদ্র থেকে স্থলের দিকে এবং রাতে স্থল থেকে সমুদ্রের দিকে বয়। কিন্তু পুরীর ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক নিয়মটি সম্পূর্ণ উল্টো। এখানে দিনে হাওয়া স্থল থেকে সমুদ্রের দিকে এবং রাতে সমুদ্র থেকে স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়।
রান্নার হাঁড়ির অলৌকিক ক্রম
জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ তৈরির রান্না প্রক্রিয়া অত্যন্ত অনন্য। এখানে মাটির তৈরি ৭টি হাঁড়ি একটির ওপর আরেকটি বসিয়ে (উল্লম্বভাবে) কাঠের উনুনে রান্না করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উনুনের আগুন থাকে সবচেয়ে নিচের হাঁড়িতে, কিন্তু সবার আগে সিদ্ধ হয় একদম ওপরের (৭ নম্বর) হাঁড়ির অন্ন। এরপর ধাপে ধাপে ওপর থেকে নিচের হাঁড়ির খাবার সিদ্ধ হতে থাকে।
নষ্ট হয় না একদানা অন্নও
জগন্নাথ মন্দিরের রান্নাঘরটিকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রান্নাঘর বলা হয়। এখানে প্রতিদিন কতজন ভক্ত প্রসাদ পাবেন তার কোনও নির্দিষ্ট হিসাব থাকে না—কখনও তা কয়েক হাজার তো কখনও কয়েক লক্ষ। কিন্তু শত শত বছর ধরে আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও মহাপ্রসাদ কম পড়েনি, আবার দিনশেষে একদানা অন্নও অপচয় বা নষ্ট হয়নি।
গুপ্ত মহাপ্রসাদ বা ‘মহাপ্রসাদ’ হয়ে ওঠার রহস্য
জগন্নাথ মন্দিরে যে অন্ন রান্না করা হয়, তা সরাসরি মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে না। রান্নার পর প্রথমে সেই ভোগ মন্দিরের ভিতর মা বিমলাকে (যিনি দেবী দুর্গার আরেক রূপ) নিবেদন করা হয়। মা বিমলার উচ্ছিষ্ট বা কৃপা পাওয়ার পরেই সাধারণ অন্ন ‘মহাপ্রসাদ’ রূপে স্বীকৃতি পায়। মায়ের মন্দিরে অর্পণ করার আগে পর্যন্ত একে সাধারণ ভাষায় কেবল ‘প্রসাদ’ বলা হয়ে থাকে।
গঙ্গা যমুনা কুয়ো
জগন্নাথ মন্দিরের সুবিশাল রান্নাঘরে প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষের ভোগ রান্নার জল আসে মাত্র দুটি বিশেষ কুয়ো থেকে। এগুলির নাম ‘গঙ্গা’ এবং ‘যমুনা’। আশ্চর্যের বিষয় হল, সমুদ্রের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এই দুই কুয়োর জল মিষ্টি এবং বছরের কোনও সময়েই এই কুয়ো দুটির জল শুকিয়ে যায় না বা জলের স্তর নিচে নামে না।
কাঠের বিগ্রহ ও নবকলেবর
জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মতো পাথর বা ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, এগুলি তৈরি হয় বিশেষ নিম কাঠ (দারু) দিয়ে। প্রতি ৮, ১২ বা ১৯ বছর পর পর যখন গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ যোগ তৈরি হয়, তখন এই মূর্তিগুলি পরিবর্তন করা হয়, যাকে ‘নবকলেবর’ বলা হয়।
ব্রহ্ম পদার্থ বা মহাপ্রভুর ‘হৃদপিণ্ড’
নবকলেবরের সময় যখন পুরনো মূর্তি থেকে নতুন মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন মন্দিরের এক প্রবীণ সেবাইত সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে, নিজের চোখ ও হাত কাপড় দিয়ে বেঁধে পুরনো মূর্তির ভেতর থেকে একটি রহস্যময় বস্তু বের করে নতুন মূর্তিতে স্থাপন করেন। একে বলা হয় ‘ব্রহ্ম পদার্থ’। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এটি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অক্ষত হৃদপিণ্ড, যা আজও স্পন্দিত হয়। যে সেবাইত এটি পরিবর্তন করেন, তিনিও জানেন না বস্তুটি আসলে দেখতে কেমন বা কী দিয়ে তৈরি।
পুরী মন্দিরের অক্ষয় ভাণ্ডার
জগন্নাথ দেবের রত্নভাণ্ডার বা কোষাগারটিকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানা রহস্য। মনে করা হয়, এই রত্নভাণ্ডারের ভিতরের গোপন প্রকোষ্ঠগুলিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজা-বাদশাহদের দেওয়া বিপুল পরিমাণ সোনা, হিরে ও জহরত জমা রয়েছে, যার সঠিক মূল্য পরিমাপ করা অসম্ভব। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, এই গুপ্ত কক্ষগুলির পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে অলৌকিক নাগ বা সর্পদল।
নীলমাধব ও আদিবাসী ইতিহাস
জগন্নাথদেব আজ যেভাবে পূজিত হন, তাঁর শুরুটা কিন্তু ব্রাহ্মণদের হাত ধরে হয়নি। লোকগাথা অনুযায়ী, আদিবাসী শবর উপজাতির বিশ্ববসু নামক এক প্রধান গোপনে গভীর জঙ্গলে 'নীলমাধব' রূপে নীলকান্ত মণির এক মূর্তির পুজো করতেন। পরে অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই মূর্তির সন্ধান পান। আজও এই প্রাচীন ইতিহাসের স্মরণে মন্দিরে দুটি বিশেষ সেবাইত গোষ্ঠী রয়েছে— ব্রাহ্মণ সেবাইত এবং 'দৈতাপতি', যারা নিজেদের শবর বিশ্ববসুর বংশধর মনে করেন। রথযাত্রার সময় বিগ্রহের সমস্ত প্রধান আচার দৈতাপতিরাই সম্পন্ন করেন।
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