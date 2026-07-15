/জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম! পুরী জগন্নাথ মন্দিরের নীলচক্র অলৌকিকতা ও বৈজ্ঞানিক রহস্যের এক মেলবন্ধন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরীর বিশ্ববিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির শুধু সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান পুণ্যভূমিই নয়, বহু অমীমাংসিত রহস্যের এক জীবন্ত দলিলও। এই মন্দিরের চূড়ায় অবস্থিত সুপ্রাচীন ‘নীলচক্র’ বা ‘পতিতপাবন চক্র’ শত শত বছর ধরে ভক্ত ও গবেষকদের সমানভাবে বিস্মিত করে আসছে। প্রায় ২১ ফুট উঁচু এবং সাড়ে ১১ ফুট পরিধির এই বিশাল অষ্টধাতুর চক্রটিকে ঘিরে রয়েছে এমন কিছু অলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক রহস্য, যার স্পষ্ট ব্যাখ্যা আজও আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে নেই।
যে কোনও দিক থেকেই সোজা দেখায় নীলচক্র
নীলচক্রের সবচেয়ে বড় রহস্য হল এর জ্যামিতিক অবস্থান। আপনি পুরী শহরের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, কিংবা মন্দিরের যে কোনও দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ) থেকেই চূড়ার দিকে তাকান না কেন— এই চক্রটিকে সবসময় আপনার দিকেই মুখ করে সোজা অবস্থায় দেখা যাবে। কোনও কোণ থেকেই এটিকে বাঁকা বা পাশ ফেরানো অবস্থায় দেখায় না। প্রাচীন স্থপতিরা কোন সূক্ষ্ম ত্রিমাত্রিক (3D) নকশা ও কোণ ব্যবহার করে এটি তৈরি করেছিলেন, তা আজও স্থাপত্যবিদদের কাছে এক বিরাট বিস্ময়।
প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ও পতাকার রহস্য
নীলচক্রের ওপর যে ‘পতিতপাবন বানা’ বা নিশানটি ওড়ানো হয়, তা সবসময় বাতাসের গতির বিপরীত দিকে ওড়ে। অর্থাৎ বাতাস যেদিকে বইছে, পতাকাটি ওড়ে তার ঠিক উল্টো অভিমুখে। সাধারণত প্রকৃতির বুকে এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। এছাড়া প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় মন্দিরের সেবাইতরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে কোনও সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই মন্দিরের চূড়ায় উঠে এই পতাকা পরিবর্তন করেন। এই প্রথা গত ৮০০ বছর ধরে একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি।
বজ্রপাত ও সুরক্ষার বৈজ্ঞানিক রহস্য
পুরী উপকূলবর্তী শহর হওয়ায় সেখানে প্রায়শই তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত হয়। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হল, শত শত বছর ধরে কোনও বজ্রপাতই মূল মন্দিরের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, নীলচক্রটি অষ্টধাতু (সোনা, রুপো, তামা, দস্তা, রাং, সিসে, পারদ ও লোহা) দিয়ে তৈরি হওয়ায় এটি একটি প্রাকৃতিক ‘লাইটনিং অ্যারেস্টর’ বা বজ্রনিরোধক হিসেবে কাজ করে। বজ্রপাতের সমস্ত বিদ্যুৎ শক্তিকে এই চক্রটি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে মাটির গভীরে পাঠিয়ে দেয়, যা প্রাচীন ভারতের উন্নত ধাতুবিদ্যার এক অসামান্য নিদর্শন।
ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই নীলচক্র স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের প্রতীক, যা পুরী ধামকে সমস্ত অশুভ শক্তি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা আর প্রাচীন বিজ্ঞানের এই যুগলবন্দিই পুরীর নীলচক্রকে আজও এক পরম রহস্যময় মহিমায় মুড়ে রেখেছে।
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