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জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম! পুরী জগন্নাথ মন্দিরের নীলচক্র অলৌকিকতা ও বৈজ্ঞানিক রহস্যের এক মেলবন্ধন

Puri Jagannath Temple Chakra: প্রায় ২১ ফুট উঁচু এবং সাড়ে ১১ ফুট পরিধির এই বিশাল অষ্টধাতুর চক্রটিকে ঘিরে রয়েছে এমন কিছু অলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক রহস্য, যার স্পষ্ট ব্যাখ্যা আজও আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে নেই। গত ৮০০ বছর ধরে একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি পুরী মন্দিরের এই প্রথা।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:17 PM IST
জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম! পুরী জগন্নাথ মন্দিরের নীলচক্র অলৌকিকতা ও বৈজ্ঞানিক রহস্যের এক মেলবন্ধন
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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