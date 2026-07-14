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জগন্নাথদেবের চোখ বড় কেন? 'চকাদোলা'র নজরকাড়া গোল চোখের পিছনে ৩ গৃঢ় কারণ

Puri Jagannath Rath Yatra 2026: জগন্নাথ দেবের রূপ সনাতন ধর্মের অন্য সব দেব-দেবীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। জগন্নাথ দেবের এই ‘পদ্মলোচন’ বা বড় চোখের পিছনে মূলত তিনটি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। যথা-

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 14, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:38 PM IST
জগন্নাথদেবের চোখ বড় কেন? 'চকাদোলা'র নজরকাড়া গোল চোখের পিছনে ৩ গৃঢ় কারণ
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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