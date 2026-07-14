জগন্নাথদেবের চোখ বড় কেন? 'চকাদোলা'র নজরকাড়া গোল চোখের পিছনে ৩ গৃঢ় কারণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৬ জুলাই রথযাত্রা। আর তাই সর্বত্রই সাজো সাজো রব। স্নানযাত্রার পর দীর্ঘসময় জগন্নাথ দেব থাকেন অনসরে। রথযাত্রার আগের দিন 'নবযৌবন বেশ'-এ ভক্তদের দর্শন দেন মহাপ্রভু। জগন্নাথ দেবের রূপ সনাতন ধর্মের অন্য সব দেব-দেবীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। হাত-পা অসম্পূর্ণ, পাশাপাশি জগন্নাথ দেবের মুখমণ্ডলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অদ্ভূত হল তাঁর বিশাল দুটি গোলকার চোখ। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের এই বড় গোল চোখের পিছনে গভীর আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণের ব্যাখ্যা রয়েছে সনাতন ধর্মে।
জগন্নাথ দেবের এই ‘পদ্মলোচন’ বা বড় চোখের পিছনে মূলত তিনটি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। যথা-
রাধার বিরহে কৃষ্ণের ভাবাবেশ
পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন তিনি বৃন্দাবনের গোপী ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা মনে করে গভীর বিরহে মগ্ন হতেন। বলা হয়, একবার রোহিণীর কাছ থেকে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা এবং রাধার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার গল্প শুনতে শুনতে সুভদ্রা, বলরাম এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। রাধাপ্রেমের সেই পরম ভাব ও তীব্র ব্যাকুলতা শুনে তাঁদের শরীর গলতে শুরু করে, হাত-পা সংকুচিত হয়ে যায় এবং পরম আনন্দে তাঁদের চোখ দুটি বিশাল ও গোল হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় 'মহাভাব প্রকাশ'। এই রূপেই বিশ্বকর্মা তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, যা আজ আমরা পুরীর মন্দিরে দেখতে পাই।
চকাদোলা: ভক্তের প্রতি ভগবানের সতত দৃষ্টি
ওড়িয়া ভাষায় জগন্নাথ দেবকে ভালোবেসে ‘চকাদোলা’ বলা হয়। যার মানে হল ‘গোল চোখের অধিকারী’। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মহাপ্রভুর এই গোল চোখের কোনও পলক পড়ে না। এর অর্থ হল, ভগবান তাঁর ভক্তদের দিকে সবসময় তাকিয়ে আছেন এবং তাদের সমস্ত সুখ-দুঃখ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি কখনওই তাঁর ভক্তের উপর থেকে তাঁর দৃষ্টি সরান না। গোল চোখের বিশালতা ঈশ্বরের সর্বব্যাপী এবং সর্বদর্শী রূপকে প্রকাশ করে—যার কাছে সৃষ্টির কোনও কিছুই গোপন থাকে না।
জ্ঞান ও ভক্তির প্রতীকী দর্শন
শাস্ত্র মতে, জগন্নাথ হলেন নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার রূপ। মানুষের চোখ যেমন মনের আয়না, তেমনি ঈশ্বরের এই বিশাল চোখ পরম জ্ঞান এবং পরম চেতনার প্রতীক। তাঁর গোল চোখ দুটি সূর্য ও চাঁদের প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়, যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলো ও জীবন প্রদান করে। এর পাশাপাশি মূর্তির অসম্পূর্ণ হাত-পা এবং বিশাল চোখ আমাদের এই উপলব্ধিও করায় যে, বাহ্যিক রূপ বা শারীরিক সৌন্দর্য-ই আসল নয়। আসল হলো অন্তরের ভক্তি এবং অন্তহীন চেতনা।
প্রসঙ্গত, রথযাত্রা উৎসবের পুরো সময় জুড়ে জগন্নাথদেব, বলভদ্র এবং সুভদ্রাদেবীকে এক-এক দিন এক-এক বিশেষ সাজে সাজানো হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রধান সাজটি হল 'নবযৌবন বেশ' ও 'সুনাবেশ' বা 'রাজরাজেশ্বর বেশ'। স্নানযাত্রার পর ভগবান ১৫ দিন অসুস্থ থাকেন। এরপর রথযাত্রার আগের দিন জগন্নাথদেব সুস্থ হয়ে ভক্তদের 'নবযৌবন বেশ'-এ দর্শন দেন। আবার রথযাত্রা শেষ করে জগন্নাথ দেব যখন মাসির বাড়ি- গুণ্ডিচা মন্দির থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁকে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রত্নখচিত অলঙ্কারে সাজানো হয়। হাত, পা, মুকুট ও সুদর্শন চক্র—সবকিছুই খাঁটি সোনায় মুড়ে দেওয়া হয়। যাকে বলা হয় 'সুনাবেশ' বা সোনার সাজ। একে 'রাজরাজেশ্বর বেশ'-ও বলা হয়।
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