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ভক্তের ভিড়ে চোখ! জল-স্থল ও আকাশপথে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা! পুরীতে তুঙ্গে রথযাত্রার প্রস্তুতি

Rath Yatra Security Plan of Puri: আসন্ন জগন্নাথের রথযাত্রা। পুরীতে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পালিত হবে এই উৎসব। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার ওড়িশা পুলিসের নিরাপত্তা পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। এই রথযাত্রাকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে সিআরপিএফ, বিএসএফ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিকে এই সময়ে মোতায়েন করা হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:00 PM IST
ভক্তের ভিড়ে চোখ! জল-স্থল ও আকাশপথে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা! পুরীতে তুঙ্গে রথযাত্রার প্রস্তুতি
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ভক্তের ভিড়ে চোখ! জল-স্থল আকাশপথে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা! পুরীতে তুঙ্গে রথযাত্রার প্র
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