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Puri Rath Yatra: কোন ঘোর অশুভের প্রকোপে পুরীতে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল জগন্নাথের রথ নির্মাণের পবিত্র কাজ?

Puri Rath Yatra: জানা গিয়েছে, তেমন কোনও বড় বিষয় এটা নয়। পুরীর রথনির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সূত্রধর তথা রথশিল্পীরা প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের প্রতিবাদের জেরেই বুধবার রথ তৈরির কাজ থেমে যায়। কী ঘটেছিল?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 17, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:29 PM IST
Puri Rath Yatra: কোন ঘোর অশুভের প্রকোপে পুরীতে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল জগন্নাথের রথ নির্মাণের পবিত্র কাজ?
Image Credit: কী নিয়ে এত বড় সমস্যা? কবে রথযাত্রা এবার?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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