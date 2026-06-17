/Puri Rath Yatra: কোন ঘোর অশুভের প্রকোপে পুরীতে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল জগন্নাথের রথ নির্মাণের পবিত্র কাজ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামনেই রথযাত্রা (Rath Yatra ২০২৬)! অথচ, তার আগে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল রথনির্মাণের পবিত্র কাজ Construction of chariots halted)! তবে এটা সাময়িক। অন্তত ঘণ্টাচারেকের জন্য় বন্ধ রইল রথনির্মাণের এই কাজ। কেন বন্ধ রইল?
অশুভের ইঙ্গিত?
পুরীতে রথ খুবই বড় অনুষ্ঠান। পুরীর সাধারণ মানুষজনের গভীর আবেগ এর সঙ্গে জড়িত। এ বিষয়ে যে কোনও ঘটনাই খুব স্পর্শকাতর বিবেচিত হয়। আর এই পরিস্থিতিতে খোদ রথনির্মাণ বন্ধ কি কোনও ঘোর অশুভের ইঙ্গিত?
রথশিল্পীর প্রতিবাদ
না, জানা গিয়েছে, তেমন কোনও বিষয় এটা নয়। পুরীর রথনির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সূত্রধর তথা রথশিল্পীরা প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের প্রতিবাদের জেরেই বুধবার রথ তৈরির কাজ থেমে যায়। কী ঘটেছিল, যেজন্য ছুতোরেরা প্রতিবাদ জানালেন? জানা গিয়েছে, যেসব কাঠ রথ তৈরির কাজে লাগছে তার মধ্যে কাজের শেষে কিছু বেঁচেও যাচ্ছে। এই বেঁচে যাওয়া নিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছু কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল। এরই প্রতিবাদ জানান তাঁরা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রথ তৈরির কাজ শুরু হয়। এবারও হয়েছে।
টেম্পল রেকর্ড রাইটস?
এ বিষয়ে কী বলছে টেম্পল রেকর্ড রাইটস? সেখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে, তিনটি রথনির্মাণের কাজ শেষ হলে ছুতোরেরা বেঁচে যাওয়া উদ্বৃত্ত কাঠ নিয়ে যেতে পারবেন। যুগ যুগ ধরে এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে। তবে এবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে শ্রীজগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এসজেটিএ (SJTA)। তাদের তরফে বলা হয়েছে, এবারের বেঁচে যাওয়া কাঠ সামনের বারের রথ তৈরির কাজে লাগানো হবে। যদিও, ছুতোরদের দাবি, তাঁরা সেই সব কাঠের টুকরোই নেন, যেগুলি আকারে ছোট। যাই হোক, রথশিল্পীরা অবশ্য ঘণ্টাচারেকের প্রতিবাদের পরেই কাজ শুরু করে দেন। প্রসঙ্গত, আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রা।
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