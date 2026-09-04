/Puri Temple Janmashtami 2026: জন্মাষ্টমীর পুরী কুহেলিকাময়; মধ্যরাতেই অলৌকিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! মাতৃরূপে মহাবিষ্ণুই... দর্শনার্থীদের জন্য আজ মন্দিরের দরজা বন্ধ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরীর জগন্নাথ ধাম হিন্দু ধর্মের চারধামের অন্যতম এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুরই রূপ জগন্নাথ মহাপ্রভু। তিনিই মন্দিরের প্রধান আরাধ্য় দেবতা। আর আজ, শুক্রবার জন্মাষ্টমী। বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সনাতনীদের এই অতি পবিত্র উৎসব পালিত হয়। আর এই দিন কিন্তু পুরীর মন্দির টানা ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের কারণেই ভক্তরা এই সময়ে জগন্নাথের দর্শন পাবেন না! লোকগাথা বলে এই সময়ে ভগবান জগন্নাথ মায়ের রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দেবেন। দ্বাদশ শতাব্দীর এই মন্দিরে দশ অবতারের প্রত্যেকেরই জন্মতিথি পালন করা হয়। শ্রী জগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসজেটিএ) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে 'শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে 'কৃষ্ণ জন্ম নীতি’ বা কৃষ্ণ জন্মের বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান পালিত হবে। এর ফলে সন্ধ্যা প্রায় ৭টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মন্দির দর্শন সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকবে।' মন্দিরে ৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর আচার-অনুষ্ঠান পালিত হলেও, পরদিন নন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপন অব্যাহত থাকবে; এর মাধ্যমেই ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণলীলার আচার-অনুষ্ঠান শুরু হবে।
কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা
এক বিশেষজ্ঞের মতে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ভগবান জগন্নাথকে 'জেউতা ভোগ' নিবেদন করা হয়; এটি এমন এক বিশেষ ঔষধি খাদ্য যা প্রসব-বেদনা উপশমে সাহায্য করে বলেই মনে করা হয়। এক পণ্ডিতের মতে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও বলরাম-সহ ভগবান বিষ্ণুর ১০ অবতারেরই ‘মা’ হিসেবে গণ্য করা হয় ভগবান জগন্নাথকেই! শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃতির গবেষক ড. ভাস্কর মিশ্র বলেন, 'শ্রীরাম নবমী এবং জন্মাষ্টমীর আগের রাতে প্রভুকে ‘জেউতা ভোগ’ নিবেদন করা হয়। তাঁকে 'মহাবিষ্ণু' বা পরমেশ্বর হিসেবে পূজিত হন।' মিশ্র জানান, রাতে মন্দিরের প্রধান দরজা বন্ধ করার আগেই জেউতা ভোগ নিবেদন করা হয়। জগন্নাথ সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ রথশর্মা বলছেন, 'জেউতা ভোগ নিবেদনের পর ভগবান জগন্নাথের বিশেষ আরতিও করা হয়, কারণ তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করে থাকেন।' পুরীর প্রতীকী প্রধান রাজা গজপতি মহারাজ দিব্যসিংহ দেব বলেন, 'ভগবান জগন্নাথ হলেন মহাবিষ্ণু এবং তাঁর সমস্ত অবতারের সৃষ্টিকর্তা। তিনি পুরুষ ও নারী, উভয় সত্তারই আধার এবং এই মহাবিশ্বের উৎস হিসেবে পূজিত হন, যাঁর থেকেই সকলের জন্ম।'
জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি
অষ্টমী তিথি শুরু: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬; রাত ২:২৫ মিনিটে
অষ্টমী তিথি সমাপ্ত: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬; রাত ১২:১৩ মিনিটে
নিশীথ কাল পুজো (মধ্যরাতের পুজো): রাত ১১:৫৭ মিনিট (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে রাত ১২:৪৩ মিনিট (৫ সেপ্টেম্বর)
দহি হান্ডি / নন্দোৎসব: শনিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
পারন (উপবাস ভঙ্গ): ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সূর্যোদয়ের পর (সাধারণত সকাল ৬:০২ মিনিটের পরে)
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ২০২৬: শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত
মথুরার এক কারাগারে দেবকী ও বাসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। দেবকীর ভাই রাজা কংস কৃষ্ণের পিতা-মাতাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন।
তিনি তাঁদের প্রথম ছয় সন্তানকেও হত্যা করেছিলেন। কারণ দৈববাণী হয়েছিল যে, তাঁদের অষ্টম সন্তানই তাঁর বিনাশের কারণ হবে। কৃষ্ণের জন্মের সময় অলৌকিক সব ঘটনা ঘটেছিল, যেমন কারারক্ষীদের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া, শৃঙ্খল খুলে যাওয়া এবং কারাগারের দরজা আপনা-আপনি খুলে যাওয়া! যার ফলে বাসুদেব কৃষ্ণকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। বাসুদেব উত্তাল যমুনা নদী পার হয়ে কৃষ্ণকে গোকুলে নিয়ে যান, যেখানে নন্দ ও যশোদা তাঁকে লালন-পালন করেন।
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