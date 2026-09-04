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Puri Temple Janmashtami 2026: জন্মাষ্টমীর পুরী কুহেলিকাময়; মধ্যরাতেই অলৌকিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! মাতৃরূপে মহাবিষ্ণুই... দর্শনার্থীদের জন্য আজ মন্দিরের দরজা বন্ধ?

Puri Temple Janmashtami 2026:  জন্মাষ্টমীতে পুরীর মন্দির কত ঘণ্টা বন্ধ থাকবে? মধ্যরাতেই ঘটবে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! মহাবিষ্ণুই জন্ম দেবেন শ্রীকৃ্ষ্ণর!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:59 PM IST
Puri Temple Janmashtami 2026: জন্মাষ্টমীর পুরী কুহেলিকাময়; মধ্যরাতেই অলৌকিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! মাতৃরূপে মহাবিষ্ণুই... দর্শনার্থীদের জন্য আজ মন্দিরের দরজা বন্ধ?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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