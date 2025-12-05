English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Putin's India Visit: ৭৩ বছরেও এত ফিট কীভাবে পুতিন? তাঁর ডায়েট জানলে চমকে উঠবেন! ছানা-শশা-লেবু-মুলো এবং...

Putin's India Visit: বাহাত্তুরে বুড়ো শব্দটিকে হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তিনি। তিনি রাশিয়ার শাহেনশা। ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর ব্রেকফাস্ট আর ডিনার নিয়ে বহু মানুষের অপার কৌতূহল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 5, 2025, 04:57 PM IST
Putin's India Visit: ৭৩ বছরেও এত ফিট কীভাবে পুতিন? তাঁর ডায়েট জানলে চমকে উঠবেন! ছানা-শশা-লেবু-মুলো এবং...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Russian President Vladimir Putin) ভারত-সফরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (Prime Minister Narendra Modi) রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এই সফরের ফলে দুই দেশ নতুন করে আরও ঘনিষ্ঠ হল। এই সফরের সূত্রে তিয়াত্তর বছরের পুতিনকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। বাহাত্তুরে বুড়ো শব্দটিকে হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তিনি। রাশিয়ার শাহেনশা ভ্লাদিমির পুতিনের ব্রেকফাস্ট আর ডিনার নিয়ে বহু মানুষের অপার কৌতূহল। কী খান তিনি?

Add Zee News as a Preferred Source

কঠোর ফিটনেস

পুতিন কঠোর ফিটনেস শিডিউল মেনে চলেন। মেনে চলেন কঠোর ও সুশঙ্খল খাদ্যাভ্যাসও। বিশ্বাস করা হয় তাঁর ৭৩ বছর বয়সেও অত্যন্ত উদ্যমী থাকার অন্যতম প্রধান কারণ এগুলি। তিনি এর আগে তাঁর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খাবারের জন্য খুব কম সময়ই পান।

ব্রেকফাস্ট

পুতিনের দিন সাধারণত একটু-দেরি-করা ব্রেকফাস্ট দিয়ে শুরু হয়। যার মধ্যে ওটসের পরিবর্তে চাল বা বাজরার তৈরি পোরিজ, তার সঙ্গে তাজা কটেজ চিজ (ছানা বা পনিরের মতো), একটি কাঁচা ডিম, মধু এবং মুলা বা বিটের মতো সবজির রস অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মধ্যাহ্নভোজ

দুপুরে পুতিন খুব হালকা খাবারই বেছে নেন। মেনুতে প্রধানত থাকে শসা, লেটুস এবং টমেটোর মতো তাজা সবজি। ডিনার তিনি নাকি করেন না। তিনি প্রায়শই রাতের খাবার  এড়িয়ে যান।

পুতিনের পছন্দের ডিশ

পুতিনের আমিষ পছন্দের মধ্যে আছে মাছ। তিনি লাল মাংসের চেয়ে মাছ বেশি পছন্দ করেন স্টার্জন ও স্যামন মাছ। উপভোগ করেন ভেড়ার মাংসও। তিনি মাঝে মাঝে আইসক্রিম খান। তবে মিষ্টি এবং ভাজা বা তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলেন।

খাদ্য-নিরাপত্তা

পুতিনের সফরের একটি প্রধান দিক হল তাঁর তীব্র খাদ্য-নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তিনি যেখানেই যান, একটি মোবাইল পরীক্ষাগার তাঁর সঙ্গে থাকে। যা তাঁর খাওয়া প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করে। বিদেশ সফরে গেলে তিনি স্থানীয় হোটেল থেকে সরবরাহ করা খাবার খান না; পরিবর্তে, তাঁর শেফ, বাসনপত্র এবং রান্নার উপাদান রাশিয়া থেকে আনানো হয় তাঁর পৌঁছনোর আগেই। এছাড়াও, বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি যাতে তাঁর রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে না পারে, সেজন্য তাঁর জৈব বর্জ্য সিল করা প্যাকেটে সংগ্রহ করা হয় এবং তাঁর নিরাপত্তা কর্মীরা সেগুলি রাশিয়াতেই ফিরিয়ে নিয়ে যান।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Putin’s DietPutin India visitPutin's India Visitputin in indiavladimir putin in indiaVladimir Putin In India UpdatesWhy Putin visiting Modi in Delhi
পরবর্তী
খবর

Cloudflare Down: নেট-আকাশে কালো মেঘ! ভারতে বন্ধ বুক মাই শো, লিংকডইন, ক্যানভা-সহ একাধিক সাইট-অ্যাপ, আউটেজ না কি...
.

পরবর্তী খবর

Palak Muchhal on Smriti-Palash Wedding: 'দুই পরিবারের জন্যই কঠিন সময়', স্মৃতি-পলাশ...