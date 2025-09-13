Python meat cooked: ভয়ংকর অজগর মেরে মাংস রান্না! সরীসৃপ হত্যা করে খেয়ে ২ ব্যক্তির শেষে...

Python meat cooked: ভয়ংকর অজগর মেরে মাংস রান্না! সরীসৃপ হত্যা করে খেয়ে ২ ব্যক্তির শেষে...
Python hunt and meat cooked: প্রাপ্তবয়স্ক একটি অজগরকে মেরে তার মাংস রান্না... অভিযান চালিয়ে মৃত অজগর সাপের দেহাবশেষের কিছু অংশ ও রান্না করা খাবার জব্দ করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অজগর! নাম শুনলেই গা ছমছম করে ওঠে! যেন মনে হয় এই বুঝি পিছন থেকে গিলে খেতে এল! সেই অজগরকেই মেরে তার মাংস রান্না করে 'খেল' ২ ব্যক্তি! খবর পেতেই অভিযুক্ত ২ ব্যক্তিকে বন্যপ্রাণী আইনে গ্রেফতার করেছেন বনবিভাগের কর্তারা।
ঘটনাটি ঘটেছে কেরালার পানাপুঝায়। প্রাপ্তবয়স্ক একটি অজগরকে মেরে তার মাংস রান্না করেন প্রমোদ এবং বিনিশ নামে দুই স্থানীয়। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ির কাছেই একটি রাবার গাছের বাগান থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ওই অজগরটি শিকার করেন বলে অভিযোগ। তারপর অজগরটিকে মেরে প্রমোদের বাড়িতে রান্না করা হয়। অজগরের মাংস দিয়ে তরকারি তৈরি করা হয়।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এরপরই থালিপারাম্বা রেঞ্জ অফিসার সুরেশ পি ও তাঁর দল অভিযুক্ত প্রমোদের বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে মৃত অজগর সাপের দেহাবশেষের কিছু অংশ ও রান্না করা খাবার জব্দ করে। একইসঙ্গে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত দুজনকে। এই ঘটনায় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, "বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।" বৃহস্পতিবার দুজনকে আদালতে পেশ করা হয়। বর্তমানে ধৃতরা বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
