English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Python meat cooked: ভয়ংকর অজগর মেরে মাংস রান্না! সরীসৃপ হত্যা করে খেয়ে ২ ব্যক্তির শেষে...

Python hunt and meat cooked: প্রাপ্তবয়স্ক একটি অজগরকে মেরে তার মাংস রান্না... অভিযান চালিয়ে মৃত অজগর সাপের দেহাবশেষের কিছু অংশ ও রান্না করা খাবার জব্দ করে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 13, 2025, 02:39 PM IST
Python meat cooked: ভয়ংকর অজগর মেরে মাংস রান্না! সরীসৃপ হত্যা করে খেয়ে ২ ব্যক্তির শেষে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অজগর! নাম শুনলেই গা ছমছম করে ওঠে! যেন মনে হয় এই বুঝি পিছন থেকে গিলে খেতে এল! সেই অজগরকেই মেরে তার মাংস রান্না করে 'খেল'ব্যক্তি! খবর পেতেই অভিযুক্তব্যক্তিকে বন্যপ্রাণী আইনে গ্রেফতার করেছেন বনবিভাগের কর্তারা

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে কেরালার পানাপুঝায়প্রাপ্তবয়স্ক একটি অজগরকে মেরে তার মাংস রান্না করে প্রমোদ এবং বিনিশ নামে দুই স্থানীয়বুধবার সন্ধ্যায় তাদের বাড়ির কাছে একটি রাবার গাছের বাগান থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ওই অজগরটি শিকার করে বলে অভিযোগতারপর অজগরটিকে মেরে প্রমোদের বাড়িতে রান্না করা হয়অজগরের মাংস দিয়ে তরকারি তৈরি কর হয়

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এরপরই থালিপারাম্বা রেঞ্জ অফিসার সুরেশ পি তা দল অভিযুক্ত প্রমোদের বাড়িতে অভিযান চালয়অভিযান চালিয়ে মৃত অজগর সাপের দেহাবশেষের কিছু অংশ রান্না করা খাবার জব্দ করেএকইসঙ্গে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত দুজনকে। এই ঘটনায় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, "বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।" বৃহস্পতিবার দুজনকে আদালতে পেশ করা হয়বর্তমানে ধৃতরা বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন

আরও পড়ুন, Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট...

আরও পড়ুন, Indian man beheaded in Dallas: কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি রাস্তায়! লাথি মেরে ফেলল ডাস্টবিনে! ট্রাম্পের দেশে বীভৎস নৃশংসতা! স্ত্রী-পুত্রের সামনেই খুন ভারতীয়কে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
python huntPython meatkerala
পরবর্তী
খবর

Gold Price Today: ট্রাম্পের শুল্ক-বৃদ্ধির চাপ, দেশের GST সংস্কার, এক ছাড়িয়ে দেড় লাখে পৌঁছল সোনার দাম...কী করবে মধ্যবিত্ত?
.

পরবর্তী খবর

Popular Actress on Casting Couch: 'কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে ধরি, তাও জোর করে আমাকে ঘনিষ্ঠ দ...