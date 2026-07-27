/নিটকাণ্ডে মন্ত্রিত্ব গিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর, এবার প্রশ্ন ফাঁস গুজরাত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর আরও এক প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠল। এবার গুজরাতে। প্রশ্ন ফাঁস রুখকে আজই সংসদের নতুন বিল এনেছে কেন্দ্র। সেখানে জেল ও বিপুল টাকা জরিমানা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এর মধ্যেই আজ গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সামনে চলে এল।
জামনগরে বিএএমএস (BAMS)-এর 'শল্য তন্ত্র-১' পরীক্ষার আগে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত 'তথ্য' ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গেছে। বিষয়টি নজরে আসতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ঘটনাটির তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে।
গত ২০ জুলাই হয়েছে বিএএমএস (BAMS) তৃতীয় বর্ষের 'এমএস-সার্জিক্যাল সিস্টেম-১' পরীক্ষা। তার আগেই কিছু প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল হয়ে যায়। পরীক্ষায় আসা ১২টি প্রশ্নের মধ্যে ১১টি প্রশ্নই মিলে যাওয়ায় এই বিষয়টি আরও বড় রূপ নেয়। পরীক্ষার্থীরা এখন এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন।
গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার এইচ পি ঝালার মতে,পরীক্ষাটি স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যার দিকে তাঁর মোবাইলে তিনি খবর পান পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই কিছু প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এই তথ্য পাওয়ার পর, উপাচার্যের সঙ্গে বিষয়টি পরামর্শ করে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তদন্তে নিয়ম লঙ্ঘন কিংবা কারও জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে, একটি পেপার লিক হওয়ার অভিযোগ উঠলেও অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষাগুলো পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যথারীতি চলছে। তবে নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের পর, গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার এই অনিয়মের সন্দেহ পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
এখন সবার নজর তদন্ত কমিটির রিপোর্টের দিকে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে, তার জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন।
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