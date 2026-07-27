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নিটকাণ্ডে মন্ত্রিত্ব গিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর, এবার প্রশ্ন ফাঁস গুজরাত?

Gujarat Ayurved University Paper Leak:  গত ২০ জুলাই হয়েছে বিএএমএস (BAMS) তৃতীয় বর্ষের 'এমএস-সার্জিক্যাল সিস্টেম-১' পরীক্ষা। তার আগেই কিছু প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল হয়ে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:24 PM IST
নিটকাণ্ডে মন্ত্রিত্ব গিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর, এবার প্রশ্ন ফাঁস গুজরাত?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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নিটকাণ্ডে মন্ত্রিত্ব গিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর, এবার প্রশ্ন ফাঁস গুজরাত?
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