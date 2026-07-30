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রাজ্যসভাতেও পাস প্রশ্নফাঁস বিরোধী বিল: ‘গুরুত্বপূর্ণ কাজ মিটল,’ ভিডিয়ো বার্তা মোদীর

PM Narendra Modi: গত কয়েক দশক ধরে প্রত্যেক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ধরনের প্রশ্নফাঁসের সমস্যা হচ্ছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বার বার বিপন্ন হচ্ছে। দেশব্যাপী, রাজ্য এবং কেন্দ্রের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন অনিবার্য'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:39 PM IST
রাজ্যসভাতেও পাস প্রশ্নফাঁস বিরোধী বিল: ‘গুরুত্বপূর্ণ কাজ মিটল,’ ভিডিয়ো বার্তা মোদীর
Image Credit: ভিডিয়ো বার্তা মোদীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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