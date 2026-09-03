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পুলিসের জালে অভয়ার প্রমাণ লোপাটের অন্যতম মাথা! আর জি করকাণ্ডে গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান

RG Kar Case: অভয়ার মৃতদেহ তড়িঘড়ি দাহ করে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-কে গ্রেফতার করেছে খড়দহ থানার পুলিস। আজ ভোররাতে বেঙ্গালুরু থেকে অভিযান চালিয়ে তাকে জালে তোলা হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:32 AM IST
পুলিসের জালে অভয়ার প্রমাণ লোপাটের অন্যতম মাথা! আর জি করকাণ্ডে গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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