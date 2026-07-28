/ককরোচদের বিক্ষোভে ভয়ংকর পেলেট গান ব্যবহার করেছিল RAF! পুলিসের ডাইরিতে মারাত্মক তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে ব্যবহার করা হয়েছিল ভয়ংকর পেলেট গান? একসময় কাশ্মীরে সেনার উপরে পাথর নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহার করা হত সেই অস্ত্র দিল্লিতে প্রয়োগের খবরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ উঠতেই তা আস্বীকার করে দিল্লি পুলিস। এখন পার্লামেন্ট থানার রেকর্ড বলছে অন্য কথা।
অভিযোগ উঠেছিল পুলিসের প্যালেট গানে আহত হয়েছেন অন্তত ৪ জন। ক্ষত বিক্ষত এক আহতের শরীরের ছবি ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। শেখ এরশাদ মনসুরি নামে একজনের ছবি ব্যবহার করে কাকরোচ জনতা পার্টি দাবি করে পেলেট গান ব্যবহার করেছে পুলিস। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীও আহতদের তালিকায় রয়েছেন, যিনি এই আঘাতের কারণে এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন বলে দাবি করা হয়েছে।
এখন পার্লামেন্ট স্ট্রিটের জেনারেল ডাইরিতে দেখা যাচ্ছে অ্যান্টি রায়ট গান (ARG) থেকে ২ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল RAF। এর অনুমতি দিয়েছিলেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার এক অফিসার। পুলিসের নথিতে ওই এন্ট্রি করা হয়েছে ২০ জুলাই রাত ১.২৪ নাগাদ।
পুলিসের ডাইরি অনুযায়ী, যন্তর মন্তরের জোন ১-এ মোতায়েন করা RAF-এর একটি দল ভিড় সামলাতে মোতায়েন ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন দিল্লি পুলিসের ডিসিপি পদমর্যাদার এক অফিসার। বিক্ষোভ বাড়লে, RAF জওয়ানরা ৫৫ নন-ইলেকট্রিক সেল, ১৫ ইলেকট্রিক সেল, ৫টি কাঁদানে গ্যাসের সেল এবং দাঙ্গা-রোধী বন্দুক থেকে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। নথি অনুযায়ী, সেই ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন দিল্লি পুলিসের ওই ডিসিপি।
সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস প্লাস্টিকের পেলেট যুক্ত ব্যালিস্টিক কার্তুজ করেছিল। এতে অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। সম্প্রতি RAF-এর আইজি সীমা ধুন্ধিয়ার সভাপতিত্বে বুধবারের একটি ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়,পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত দিল্লিতে পাম্প অ্যাকশন গান (PAG), অ্যান্টি-রায়ট গান (ARG), ইলেকট্রিক শক ওয়েপন এবং ইলেকট্রিক শিল্ড ব্যবহার করতে পারবে না। র্যাফ-এর আইজি কর্মী ও অফিসারদের এও বলেছিলেন, যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে মাত্রারিক্ত বলপ্রয়োগ ছিল অযৌক্তিক। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবসময় নিয়ম মেনে চলতে হবে।
দাঙ্গা-রোধী বন্দুককে কম ঘাতক অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি পেলেট গানের থেকে আলাদা হলেও দুটি গান-ই একই ক্য়াটিগোরির। পেলেট গানের ধাতব পেলেটের বদলে এটি প্লাস্টিক পেলেট যুক্ত কার্তুজ ব্যবহার করে। যখন এটি চালানো হয়, তখন একটি কার্তুজ বিস্ফোরণ ঘটে একাধিক টুকরো হয়ে যায়। ফলে এটি একাধিক মানুষের গায়ে লাগতে পারে। এই ধরনের কার্টিজ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল ভিড় ছত্রভঙ্গ করা। নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা নয়।
সিজেপির বিক্ষোভে পেলেট গান ব্য়বহার নিয়ে বিরোধীরা অমিত শাহর বিবৃতি দাবি করছে। সুপ্রিম কোর্টেও পৌঁছেছে বিষয়টি। পেলেট গানের গুলিতে আহত হয়েছেন এমন দাবি করে দুই ব্যক্তি একটি আবেদন দাখিল করেন। আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারের মাধ্যমে করা এই আবেদনে করা হয়।
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