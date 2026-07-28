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ককরোচদের বিক্ষোভে ভয়ংকর পেলেট গান ব্যবহার করেছিল RAF! পুলিসের ডাইরিতে মারাত্মক তথ্য

Pellet Guns in CJP Protest: দাঙ্গা-রোধী বন্দুককে কম ঘাতক অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি পেলেট গানের থেকে আলাদা হলেও দুটি গান-ই একই ক্য়াটিগোরির

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:25 PM IST
ককরোচদের বিক্ষোভে ভয়ংকর পেলেট গান ব্যবহার করেছিল RAF! পুলিসের ডাইরিতে মারাত্মক তথ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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