Raghav Chadha: 'পিকচার আভি বাকি হ্যায়', বিদ্রোহী রাঘবের মারাত্মক কাউন্টার অ্যাটাক, ৩ মিনিটের ভিডিয়ো-বোমায় তছনছ AAP

Raghav Chadha: 'পিকচার আভি বাকি হ্যায়', বিদ্রোহী রাঘবের মারাত্মক কাউন্টার অ্যাটাক, ৩ মিনিটের ভিডিয়ো-বোমায় তছনছ AAP
Raghav Chadha: তিনি নাকি পঞ্জাবের সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা সংসদে তুলে ধরতে পারেননি, এই মর্মেই তাঁর দলের সতীর্থরা মুখ খুলেছেন। আর এবার বিদ্রোহী রাঘব চাড্ডার কাউন্টার অ্যাটাক...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাঘব চাড্ডা (Raghav Chadha), দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে যাঁকে নিয়ে বিস্তর চর্চা। আম আদমি পার্টির (AAP) রাজ্যসভা সাংসদ এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ খোয়ানোর পর থেকেই ৩৭ বছরের সহাস্য সুদর্শন নেতা একেবারে রণংদেহী অবতারে। এমনকী দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে (Arvind Kejriwal) বিঁধতে দু'বার ভাবছেন না তিনি। ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার করছেন কাউন্টার অ্যাটাক। পরের পর ভিডিয়ো বোমাই হয়ে উঠেছে তাঁর ডিফেন্সিভ পুশ। রাঘবের বিরুদ্ধে তাঁর দলেরই একাংশের অভিযোগ- সংসদে পঞ্জাবের কথা তুলে ধরতে ব্যর্থ তিনি। দলবদলের বাজারে রাঘবের নামও ভীষণ ভাবে আলোচনায়। পদ্মশিবিরে যোগ দেওয়ার গুঞ্জনও বেশ জোরাল।
রাঘবের ভিডিয়ো বোমা
এই আবহে রাঘব সোশাল মিডিয়ায় তিন মিনিটের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করলেন। সেখানে সংসদে নিজের বক্তব্যের সংকলন তুলে ধরলেন। রাঘবের ভাষায় তাঁর বিরুদ্ধে চলা 'পরিকল্পিত প্রচার'-এরই কাউন্টার অ্যাটাক করলেন তিনি। রাঘব ভিডিয়োর মাথায় ক্যাপশনে লিখে দিলেন, ' আমার দল, আম আদমি পার্টির সেই সকল সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে, যাঁদের ‘রাঘব চাড্ডা সংসদে পাঞ্জাবের ইস্যু তুলতে ব্যর্থ’—এমন ভিডিও দিতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁদের জন্য। একটা ছোট ট্রেলার দিলাম। ছপিকচার আভি বাকি হ্যায়। পাঞ্জাব আমার কাছে কোনও আলোচনার বিষয়ই নয়। পঞ্জাব আমার ঘর, আমার দায়িত্ব, আমার মাটি, আমার আত্মা।'
আপ নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনায় রাঘবের পাল্টা
পঞ্জাবের আম আদমি পার্টির নেতৃত্ব এর আগে রাঘবকে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করেছিল। নেতা-মন্ত্রীদের অভিযোগ ছিল, পঞ্জাবের বিধায়কদের ভোটে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংসদে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। এক যৌথ বিবৃতিতে পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমা, রাজ্য শাখার প্রধান আমান অরোরা এবং সিনিয়র নেতা কুলদীপ সিং ধালিওয়াল—চাড্ডার এই নীরবতা নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। চিমা বলেছেন, চাড্ডা সংসদে পাঞ্জাব-সংক্রান্ত 'একটিও সংবেদনশীল বিষয়' উত্থাপন করেননি। তাঁর 'নিষ্ক্রিয়তা' দলের মূল আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমালোচক তথা দলের কর্মীদেরই পাল্টা দিতে রাঘবের এই ভিডিয়ো। সংকলন। যার মধ্যে রয়েছে বায়ুদূষণ, বিমান ভাড়ার ঊর্ধ্বগতি, গিগ কর্মীদের অধিকার এবং মোবাইল প্রিপেইড প্ল্যানের ২৮ দিনের মেয়াদ। সংসদে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলিও রাঘব তুলে ধরেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর সংসদীয় কার্যবিবরণী জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি—যার মধ্যে পঞ্জাবকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত—তাঁর ধারাবাহিক সম্পৃক্ততারই প্রতিফলন। রাঘব আরও জানিয়েছেন যে, তাঁর মনোযোগ মূলত রাজ্য এবং সেখানকার জনগণের উপরই নিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও রাঘব সংসদে এ ধরনের বিষয়গুলি তুলে ধরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন বলেই জানিয়েছেন।
আপ বনাম রাঘবে দলের ফাটলই স্পষ্ট
আপ বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন তহবিল বাবদ পাওনা প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকা এবং জিএসটি সংক্রান্ত ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ, যা প্রায় ৬০০০০ কোটি টাকা। দলের নেতারা জিএসটি ক্ষতিপূরণ হ্রাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে অর্থায়নের ঘাটতি এবং গতবছরের বন্যার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষিত ১৬০০ কোটি টাকার বন্যা ত্রাণ তহবিল দিতে কেন্দ্রের বিলম্বের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। ধালিওয়াল মন্তব্য করেছেন যে, বানভাসী বাসিন্দারা নিজেদের অবহেলিত মনে করছেন। তাঁর যুক্তি- জাতীয় স্তরে তাঁদের চিন্তার বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়নি। আম আদমি পার্টি রাজ্যসভায় রাঘবকে উপনেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কয়েক দিন পরেই এই সংঘাতের ঘটনা ঘটল।যা দলের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান অস্বস্তিরতারই ইঙ্গিতবাহী। দলের নেতৃত্ব রাজ্যসভা সচিবালয়ে চিঠি লিখে এ-ও অনুরোধ করেছে যে, সংসদে রাঘবকে কথা বলার জন্য যেন কোনও সময় বরাদ্দ না করা হয়। দলের এই পদক্ষেপ সংসদে তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট মুখটির প্রতি দলের অবস্থানে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনেরই পরিচায়ক। স্বাতী মালিওয়ালের পর রাঘব এখন দলের দ্বিতীয় রাজ্যসভা সাংসদ, যিনি আপ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়েছেন। অ্যাটাক আর কাউন্টার অ্যাটাকই দলের অভ্যন্তরীণ ফাটলগুলিকে সামনে নিয়ে এসেছে। অথচ পাঞ্জাবে আপই শাসক দল। ২০২২ থেকে প্রাক্তন কমেডিয়ান-অভিনেতা-গায়ক ভগবন্ত সিং মানই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী!
