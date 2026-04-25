  Raghav Chadha: চাড্ডা থেকে চাড্ডি: আপ ছাড়তেই রাঘবে ক্ষিপ্ত Gen Z, রাতারাতি হারালেন ১০ লক্ষ ফলোয়ার

Raghav Chadha: চাড্ডা থেকে 'চাড্ডি': আপ ছাড়তেই রাঘবে ক্ষিপ্ত Gen Z, রাতারাতি হারালেন ১০ লক্ষ ফলোয়ার

Raghav Chadha Loses 1 Million Instagram Followers: এক ধাক্কায় ১০ লক্ষ ফলোয়ার গায়েব! আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়াটা কি কাল হলো রাঘব চাড্ডার জন্য? জেন-জি প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় এই তরুণ নেতার ফলোয়ার সংখ্যায় ধস নেমেছে ২৪ ঘণ্টায়। শুরু হয়েছে 'আনফলো' করার হিড়িক। রাজনীতির এই ডিগবাজি কি তবে ভালো ভাবে নিল না তরুণ সমাজ?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 25, 2026, 04:44 PM IST
জেন জি-র কোপে রাঘব চাড্ডা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতির ময়দানে দলবদল নতুন কিছু নয়, কিন্তু ডিজিটাল যুগে তার প্রভাব যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ দিলেন রাঘব চাড্ডা। আম আদমি পার্টি (AAP) ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের জনপ্রিয়তায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন এই রাজ্যসভা সাংসদ। তথ্য বলছে, মাত্র এক দিনেই ইনস্টাগ্রামে প্রায় ১০ লক্ষ (১ মিলিয়ন) ফলোয়ার হারিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার পর্যন্ত রাঘব চাড্ডার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা ছিল ১৪.৬ মিলিয়ন। কিন্তু শনিবার দুপুর গড়াতেই তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩.৫ মিলিয়নে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাঘবের এই পতনের নেপথ্যে রয়েছে ভারতের তরুণ প্রজন্ম বা 'জেন-জি' (Gen Z)। মূলত স্টাইলিশ লুক, সাবলীল বাচনভঙ্গি এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সমস্যা— যেমন ডেলিভারি বয়দের সমস্যা বা এয়ারপোর্টে দামি সিঙ্গারা নিয়ে সওয়াল করে তরুণদের আইকন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমনকি একদিন নিজে ডেলিভারি পার্টনার হিসেবে কাজ করে চমক দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই আকস্মিক 'গেরুয়া' শিবিরে যোগদান তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ মেনে নিতে পারছে না।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে #UnfollowRaghavChadha ক্যাম্পেইন। মাউন্টেনিয়ার রোহতাস খিলেরির মতো অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্বও তাঁকে আনফলো করেছেন। এনসিপি (এসপি) মুখপাত্র অনীশ গাওয়ান্দে টুইট করে জানিয়েছেন, "ইন্টারনেট আপনাকে রাতারাতি হিরো বানাতে পারে, আবার জিরো-ও করে দিতে পারে।" 

তবে শুধু ফলোয়ার হারানোই নয়, রাঘবের বিরুদ্ধে আরও একটি বড় অভিযোগ তুলছেন নেটিজেনরা। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই তিনি তাঁর প্রোফাইল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি বিরোধী সমস্ত পুরনো পোস্ট মুছে ফেলেছেন। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ দাবি করেছেন, রাঘবের টাইমলাইনে এখন মোদী সংক্রান্ত মাত্র দুটি পোস্ট রয়েছে এবং দুটিই প্রশংসাসূচক। 

এক সময় যাঁকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'জেন-জি পার্টি' খোলার দাবি উঠত, আজ সেই অনুরাগী মহলেই তিনি সমালোচনার মুখে। তথ্য ও পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে রাজনীতি করা রাঘব চাড্ডা কি পারবেন এই ডিজিটাল ধাক্কা সামলে যুবসমাজে নিজের হারানো জমি ফিরে পেতে? এখন সেটাই দেখার।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

