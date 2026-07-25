/CJP-র বিক্ষোভে পড়ুয়াদের উপরে পেলেট গান চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন অমিত শাহ, বিস্ফোরক রাহুল গান্ধী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা পড়ুয়াদের জয়। ওকে যেতেই হত। দেশে এখন বড় ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতি ছাত্রদের এই আন্দোলন। সরকার যদি আম আম জনতাকে অবহেলা করে চলে তাহলে এই থেকে দশগুণ তীব্র আন্দোলন হবে। ককরোচদের আন্দোলন ও ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ নিয়ে এভাবেই মুখ খুললেন রাহুল গান্ধী। তবে তিনি জোরাল নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে।
দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্রদের উপরে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস চালিয়েছে পুলিস। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের উপরে পেলেট গান চালানোরও অভিযোগ উঠেছে পুলিসের বিরুদ্ধে। এনিয়ে অবশ্য দিল্লি পুলিস আগেই জানিয়েছে, যে পেলেট গানের কথা বলা হয়েছে তা দিল্লির পুলিসের কাছে নেই। তবে রাহুল গান্ধী বলেছেন একেবারে অন্য কথা।
সাংবাদিকদের রাহুল গান্ধী বলেন, আমরা মনে করি ছাত্রদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার প্রধান দায় অমিত শাহের। উনিই ছাত্রদের উপরে প্রাণঘাতী অস্ত্র প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওইসব প্রাণঘাতী অস্ত্র মধ্যে পেলেট গানও ছিল। এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। আমাদের দেশের ভবিষ্যতের উপরে পুলিস গুলি চালাবে, এটা মেনে নেব না। প্রসঙ্গত, কাশ্মীরে পাথর নিক্ষেপকারীদের উপরে পেলেট গান চালানোর অভিযোগ রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর। উপরে। এই গানের ছররা বিক্ষোভকারীদের প্রাণে মেরে না ফেললেও প্রবল ক্ষতি করে।
রাহুল গান্ধী বলেন, এই পদত্যাগ রাজপথে নেমে আসা শিক্ষার্থীদের এক বড় জয়। এই আন্দোলন দেশের ভবিষ্যৎ। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা একসময় গর্বের জায়গা ছিল এবং বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু বহু বছর ধরে এটি আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা একসময় আমাদের গর্ব ছিল। গোটা বিশ্ব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমীহ করত। বছরের পর বছর ধরে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে। একে দখল করে নেওয়া এবং বেসরকারীকরণ করার চেষ্টা চলছে। শিক্ষার্থীদের এই প্রতিবাদ কেবল শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থার বিরুদ্ধেই ছিল না, বরং বেকারত্ব এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধেও এক সোচ্চার প্রতিবাদ।
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ নিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, প্রধান হলেন একটি প্রতীক। দুর্নীতির প্রতীক। শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের প্রতীক। অপদার্থতার প্রতীক। তাঁকে তো চলে যেতেই হত। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের মাধ্যমেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষাব্যবস্থা বদলের জন্য পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। এখন শিক্ষাব্যবস্থা বদলের জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।
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