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CJP-র বিক্ষোভে পড়ুয়াদের উপরে পেলেট গান চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন অমিত শাহ, বিস্ফোরক রাহুল গান্ধী

Rahul Gandhi on Pettet Guns: রাহুল গান্ধী বলেন, এই পদত্যাগ রাজপথে নেমে আসা শিক্ষার্থীদের এক বড় জয়। এই আন্দোলন দেশের ভবিষ্যৎ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:57 PM IST
CJP-র বিক্ষোভে পড়ুয়াদের উপরে পেলেট গান চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন অমিত শাহ, বিস্ফোরক রাহুল গান্ধী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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