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ছাত্র বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা তোলার চেষ্টা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে নিশানা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

Dharmendra Pradhan On Rahul Ghandhi: সংসদের ভেতরে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দল ও বাইরে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে তোলপাড় রাজধানী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 22, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:09 AM IST
ছাত্র বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা তোলার চেষ্টা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে নিশানা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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