/ছাত্র বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা তোলার চেষ্টা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে নিশানা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁর বিরুদ্ধেই উত্তাল রাজধানী। ছাত্রদের সেই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন রাহুল গান্ধীও। সবার একটাই দাবি, নিট পেপার লিকের দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। খোদ প্রধানমন্ত্রীও নিটের প্রশ্ন লিক হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এবার সেই ধর্মেন্দ্র প্রধান ছাত্রদের বিক্ষোভ নিয়ে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসকে নিশান করলেন।
সংসদের ভেতরে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দল ও বাইরে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে তোলপাড় রাজধানী। গতকাল রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বসে যান। পুলিসে এসে তাদের তুলে নিয়ে যায়। এনিয়ে এখন ধর্মেন্দ্র প্রধান বলছেন, কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধী ছাত্র বিক্ষোভ থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা করছেন।
সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী লিখেছেন, বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সংসদের বাদল অধিবেশনের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন।
প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের সামনে রাহুল গান্ধীর ধরনার প্রসঙ্গে টেনে এনে প্রধান লিখেছেন, রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে ধর্না দিয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা প্রোটোকলকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। সমস্যা নিয়ে সরকার যখন আলোচনায় রাজি ছিল সেইসময় কংগ্রেস গণতান্ত্রিক আলোচনার বদলে নাটকীয়তাকেই বেছে নিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য কখনোই শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা তৈরি ও খবরের শিরোনামে আসা। রাহুল গান্ধীর জন্য এটি শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিষয় নয়।
নিট পেপার লিক নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান লিখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার NEET নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে ও যুবসমাজের প্রতিটি যৌক্তিক উদ্বেগ নিরসনে একশো শতাংশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এনিয়ে রাজনীতি করার থেকে ছাত্রদের সমস্যার সমাধানই গুরুত্ব পাওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কেবল ক্ষোভ বা আক্রোশ দেখানো আমাদের কাজ নয়। আমাদের দায়িত্ব তাদের কাছে তাদের দাবির উপযুক্ত উত্তর দেওয়া। সেটাই সরকার করতে চায়।
উল্লেখ্য, গতকাল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধরনা তুলতে গেলে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে পুলিসে খণ্ডযুদ্ধে বেধে যায়। তার পরেও তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আটক করা হয় ৭০ জনকে। রাহুলের এহেন আচরণ নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে রাহুল গান্ধীর আচরণ নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। এটি ভারতের রাজনীতির কালো দিন।
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