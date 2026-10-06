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জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল দিল্লি: ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদে রণক্ষেত্র রাজপথ, তুলকালাম নাটক-- চলন্ত পুলিস বাস থেকে ঝাঁপ 'বিদ্রোহী' রাহুল-প্রিয়ঙ্কার

Rahul Gandhi & INDIA Bloc March on Election Commission Over SIR: নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে বিরোধী সাংসদদের পথ আটকায় পুলিশ। রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা পুলিশের ব্যারিকেডের ওপর ওঠেন এবং তাঁদের সাময়িকভাবে পুলিশের বাসে আটক রাখা হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 06, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:11 PM IST
জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল দিল্লি: ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদে রণক্ষেত্র রাজপথ, তুলকালাম নাটক-- চলন্ত পুলিস বাস থেকে ঝাঁপ 'বিদ্রোহী' রাহুল-প্রিয়ঙ্কার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল দিল্লি: ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদে রণক্ষেত্র রাজপথ
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