/রামমন্দির ডোনেশন-কাণ্ডে এবার মোদীকে তীব্র আক্রমণ! প্রধানমন্ত্রীকে যৌথভাবে চিঠি রাহুল-খাড়্গের

রাজীব চক্রবর্তী: আপনি নীরব কেন? প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন খাড়্গে-রাহুলের। সংসদে বাদল অধিবেশন শুরুর আগে রাম মন্দির নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে চাপ বাড়ালেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে। ঘটনার যাবতীয় দায় প্রধানমন্ত্রী, আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বলে অভিযোগ। মন্দিরের যাবতীয় দান, লেনদেন প্রকাশ্যে আনার দাবি। নিরপেক্ষ এজেন্সিকে দিয়ে তদন্তের দাবি। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠিও দিয়েছেন।
একযোগে লিখিত আক্রমণ
রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাহুল গান্ধী একযোগে চিঠিটি প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন। সেখানে তাঁরা লিখছেন: ''আপনি শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টে হাজার হাজার কোটি টাকার চুরির ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন। লাখ লাখ ভক্ত, যাঁরা বিশ্বাস, ভক্তি ও ভরসা নিয়ে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ দান করেছিলেন, তাঁরা এই চুরির ফলে আজ প্রতারিত বোধ করছেন।
'আপনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংসদে এই ট্রাস্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু এর সদস্যরা সম্পূর্ণভাবে আপনার সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন। এটি সর্বজনবিদিত যে, ট্রাস্টের সদস্যরা আরএসএস (RSS), ভিএইচপি (VHP) এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত। এর কলঙ্কিত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও আপনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।
'এই ধরনের একটি অপরাধের মুখে বর্তমানে আপনার নীরবতা গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টিতে জবাবদিহি করা এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা আপনার কর্তব্য।
'আমরা আপনাকে অবিলম্বে নগদ, সোনা, রুপো-সহ সমস্ত নৈবেদ্য বা দানের ব্যবস্থাপনা-সহ এই ট্রাস্টের আর্থিক বিষয়গুলির একটি স্বাধীন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তদন্তের ফলাফল এবং ট্রাস্টের হিসাবনিকাশ জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত যাতে প্রত্যেক ভক্ত জানতে পারেন যে, তাঁদের দান কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পদ বা প্রভাবনির্বিশেষে যাঁরাই এর জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।
'আপনার সরকার এবং ট্রাস্টের নির্ভরযোগ্যতা নির্ভর করছে আপনি কতখানি স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তার উপর। ভারতের জনগণ লক্ষ্য রাখছেন।''
হাজার হাজার কোটি টাকার চুরি
শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যৌথ চিঠি পাঠালেন সংসদের উভয় কক্ষের প্রধান বিরোধী দলনেতারা। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে ট্রাস্টের ভেতরে "হাজার হাজার কোটি টাকার চুরি" হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।
ভক্তদের আবেগ-বিশ্বাসে আঘাত
ওই চিঠিতে অত্যন্ত জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ দান করেছেন। এই চুরির ঘটনা সামনে আসায় সেই কোটি কোটি ভক্ত চরমভাবে প্রতারিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করছেন।
কেন নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকার
বিরোধী দলনেতারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই প্রধানমন্ত্রী সংসদে এই ট্রাস্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ তোলা হয়েছে, এই ট্রাস্টের সমস্ত সদস্যকে একচেটিয়াভাবে বর্তমান কেন্দ্র সরকারই নিযুক্ত করেছে। ট্রাস্টের সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) এবং তাদের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের সরাসরি রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংযোগ রয়েছে। ট্রাস্টের যে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিতর্কের মুখে পড়েছেন, যাঁকে "কলঙ্কিত" বলে অভিহিত করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন বলে দাবি করেছেন খাড়গে ও গান্ধী।
নীরব মোদী
এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেছেন রাহুল-খাড়গে। এত বড় একটি আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে আসার পরেও দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন নীরব? তাঁর দীর্ঘ নীরবতা "অনভিপ্রেত এবং কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়" বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা। দেশের প্রধান হিসেবে রামমন্দিরে দোষীদের চিহ্নিত করা, এর জন্য জবাবদিহি করা এবং চুরি যাওয়া অর্থের পুনরুদ্ধার বা ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করাটা প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।
প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনটি দাবি
বিরোধী শিবিরের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনটি দাবি তোলা হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত, জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশ এবং কঠোর আইনি পদক্ষেপ। তাঁরা বলছেন, অবিলম্বে একটি উচ্চপর্যায়ের স্বাধীন আর্থিক অডিটের নির্দেশ দিতে হবে। এই তদন্তের আওতায় নগদ অর্থ ছাড়াও ভক্তদের দেওয়া সোনা, রুপো এবং অন্যান্য সমস্ত মূল্যবান সামগ্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পরীক্ষা করতে হবে। এই তদন্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট এবং ট্রাস্টের আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব সাধারণ মানুষের সামনে বা পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ করতে হবে, যাতে সাধারণ ভক্তরা জানতে পারেন, তাঁদের পবিত্র অনুদান ঠিক কোন খাতে কীভাবে খরচ হয়েছে। এবং কঠোর আইনি পদক্ষেপ। এই দুর্নীতির পিছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সমাজে যত বড় পদেই থাকুন না কেন বা তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব যতই থাকুক না কেন, অপরাধী প্রমাণিত হলে কাউকেই যেন রেয়াত না করা হয়!
জনগণ কিন্তু নজর রাখছে!
চিঠির শেষাংশে খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী অত্যন্ত কড়া ভাষায় লিখেছেন, এই মুহূর্তে সরকার এবং খোদ রাম মন্দির ট্রাস্টের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কত দ্রুত পদক্ষেপ করেন এবং সেটা কতটা স্বচ্ছ ভাবে কাজ করে। তিনি কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছেন তার উপর নির্ভর করছে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা। ভারতের জনগণ কিন্তু নজর রাখছেন! এই সতর্কবার্তার মাধ্যমেই চিঠির সমাপ্তি টানা হয়েছে!
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