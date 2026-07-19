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রামমন্দির ডোনেশন-কাণ্ডে এবার মোদীকে তীব্র আক্রমণ! প্রধানমন্ত্রীকে যৌথভাবে চিঠি রাহুল-খাড়্গের

Rahul Gandhi to PM Modi on Ayodhya Ram Temple Probe: সংসদে বাদল অধিবেশন শুরুর আগে রামমন্দির নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে চাপ বাড়ালেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে। ঘটনার যাবতীয় দায় প্রধানমন্ত্রী, আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বলে অভিযোগ তাঁদের। মন্দিরের যাবতীয় দান, লেনদেন প্রকাশ্যে আনার দাবি। নিরপেক্ষ এজেন্সিকে দিয়ে তদন্তের দাবি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:26 PM IST
রামমন্দির ডোনেশন-কাণ্ডে এবার মোদীকে তীব্র আক্রমণ! প্রধানমন্ত্রীকে যৌথভাবে চিঠি রাহুল-খাড়্গের
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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