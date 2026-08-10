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ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর দায় নিতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই: তোপ রাহুল গান্ধীর, তীব্র চাঞ্চল্য সংসদে

দিল্লির ছাত্র আন্দোলনে বলপ্রয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর। সাধারণ বক্তব্যের পরিবর্তে স্পষ্ট উত্তরের দাবিতে অনড় বিরোধীরা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 10, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:48 PM IST
ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর দায় নিতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই: তোপ রাহুল গান্ধীর, তীব্র চাঞ্চল্য সংসদে

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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