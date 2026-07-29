/দিল্লিতে পড়ুয়াদের ওপর ‘পুলিসি বর্বরতা’: অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি রাহুল গান্ধীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে সাম্প্রতিক আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর পুলিসের লাঠিচার্জ ঘটনার জেরে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বুধবার ২৯ জুলাই নয়া দিল্লিতে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের স্পষ্ট বক্তব্য, দিল্লিতে শিক্ষার্থীদের ওপর যে অমানুসিক অত্যাচার চালানো হয়েছে, তার পূর্ণ দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথা অমিত শাহের। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তাঁর দাবি, অবিলম্বে অমিত শাহকে পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক এবং সুপ্রিম কোর্টের একটি নিরপেক্ষ উচ্চপর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে পুরো ঘটনার স্বাধীন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।
সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন যে, বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরতে চাওয়া হলেও তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি। তিনি জানান, স্পিকারের কাছে বারবার সভা সুশৃঙ্খল করার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তাঁকে মাইক দেওয়া হয়নি, অথচ বিজেপির সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। রাহুল বলেন, “আমাকে বলতে না দেওয়ার অজুহাত দেওয়া হয়েছিল যে আমি নাকি অমিত শাহের বিরুদ্ধে কিছু বলেছি। কিন্তু আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই— বিজেপির, আরএসএস বা তাদের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির কাছে আমি কখনও ক্ষমা চাইব না। বিরোধী দলনেতা হিসেবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো তুলে ধরা আমার অধিকার।”
বিক্ষোভের সময়ে আহত ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরে রাহুল দাবি করেন, আন্দোলন থামাতে পুলিস পেলেট গান এবং পেরেক লাগানো লাঠি বা বাঁশ ব্যবহার করেছে। পেলেট গানের আঘাতে এক পড়ুয়া নিজের দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া, আন্দোলনকারীদের পেটাতে পুলিসের পাশাপাশি কেন সাদা পোশাকের লোক বা বহিরাগতদের দেখা গেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাহুলের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের ভয় দেখাতে এবং আন্দোলন বানচাল করতে ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তির অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং বজরং দলের মতো সংগঠনগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি তোপ দেগে বিরোধী দলনেতা বলেন, “দিল্লি পুলিস এবং র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF)— দুই বাহিনীই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া এই ধরনের বাহিনী কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে না। আমি নিজে সংসদে দেখেছি, কীভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রকের কর্তারা প্রতিনিয়ত ফোন মারফত খবরাখবর নিচ্ছিলেন। ফলে অমিত শাহ ভালোভাবেই জানতেন কী ঘটছে।”
তিনি আরও যোগ করেন, “যদি অমিত শাহ পেলেট গান বা পেরেক মারা লাঠি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তিনি অপরাধী। আর যদি তিনি না জেনেই এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই দুই ক্ষেত্র বিবেচনা করেই তাঁর পদে থাকার কোনও অধিকার নেই, ‘অমিত শাহকে যেতেই হবে’।”
গত ২৫ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো একটি চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাহুল জানান, সেই চিঠিতে তিনি একাধিক প্রশ্ন করেছিলেন— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি নিজে পেলেট গান বা প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন? সাদা পোশাকের যে ব্যক্তিরা ছাত্র-ছাত্রীদের পিটিয়েছেন, তাঁরা পুলিস কর্মী নাকি বাইরের লোক? কিন্তু এতদিন পার হয়ে গেলেও সেই চিঠির জবাব তো দূর, প্রাপ্তিস্বীকারও করা হয়নি।
শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে রাহুল গান্ধী জোর দিয়ে বলেন, “আমরা এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় সুনিশ্চিত করব। যে সমস্ত পুলিশ বা কর্মকর্তা এই বর্বরতার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেকের ছবি ও ভিডিও তথ্যপ্রমাণ হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি দেশের শিক্ষার্থীদের গ্যারান্টি দিচ্ছি— আপনারা বিচার পাবেনই। কেন্দ্র সরকারকে এর জবাব দিতেই হবে।”
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