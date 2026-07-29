Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দিল্লিতে পড়ুয়াদের ওপর ‘পুলিসি বর্বরতা’: অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি রাহুল গান্ধীর

দিল্লিতে পড়ুয়াদের ওপর ‘পুলিসি বর্বরতা’: অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি রাহুল গান্ধীর

পড়ুয়াদের ওপর পুলিসি পেলেট গান ও পেরেক মারা লাঠির ব্যবহার! দিল্লির আন্দোলনের ঘটনায় সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে তাঁর আর্জি— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে সুপ্রিম কোর্টের মনিটরিংয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 29, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:10 PM IST
দিল্লিতে পড়ুয়াদের ওপর ‘পুলিসি বর্বরতা’: অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি রাহুল গান্ধীর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
লোকসভায় বক্তৃতায় কেন তৃণমূল ব্যবহার করছেন'? বিক্ষুদ্ধদের থেকে নিশানা কুণালের
Kunal ghosh1 hr ago
2
Aishee Ghosh1 hr ago
3
Uttar Pradesh2 hrs ago
4
PoK unrest2 hrs ago
5
SSC recruitment2 hrs ago