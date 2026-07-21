'প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন, ক্ষমা চান!', শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি ‘বর্বরতা'য় মোদীকে বিঁধলেন রাহুল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়াদিল্লিতে 'কাকরোচ জনতা পার্টি'-র ‘সংসদ চলো’ অভিযানে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি লাঠিচার্জের ঘটনার পর কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার পাশাপাশি ঘটনার দায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের বাসভবন লোক কল্যাণ মার্গের দিকে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা।
আরএমএল হাসপাতালে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা, মোদীকে নিশানা
মঙ্গলবার দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে গিয়ে আহত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। পুলিসি পদক্ষেপকে "বর্বরোচিত" আখ্যা দিয়ে সংসদ ভবনের বাইরে রাহুল প্রশ্ন তোলেন, "প্রধানমন্ত্রী কেন চুপ করে আছেন? শিক্ষার্থীদের ওপর যে লাঠিচার্জ হল, তার জন্য তিনি একটিবারও ক্ষমা চাননি। তাঁর অবিলম্বে মুখ খোলা উচিত এবং এই অত্যাচার বন্ধ করা উচিত।" রাহুল আরও বলেন, এই উদ্বেগ শিক্ষার গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক বড় একটি বিষয়।' দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা অস্তিত্বহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। আন্দোলকারীদের সমর্থন করে তিনি বলেন, 'তাঁদের কোনও দোষ নেই। প্রধানমন্ত্রী কেন নীরব? তাঁর উচিত শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং অসংগত কর্মকাণ্ড বন্ধ করা।'
স্পিকারের কাছে সংসদে আলোচনার দাবি
মঙ্গলবার সংসদ শুরুর আগেই বিরোধী সাংসদদের নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন রাহুল গান্ধী। ঘটনার ওপর সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি জানান তিনি। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাহুল লেখেন, "আমাদের দাবি স্পষ্ট, শিক্ষার্থীদের ওপর গতকালের এই অত্যাচার এবং পরীক্ষা বিতর্ক নিয়ে সরকারের দায়বদ্ধতার অভাবের বিরুদ্ধে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হতে হবে। দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি সংসদে আলোচনা না হয়, তবে এই সংসদ কিসের জন্য?"
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি খাড়গের
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, কেন ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চালানো হল। পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের নৈতিক ও রাজনৈতিক দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি।
‘জাতীয় দায়িত্ব’: কড়া শাস্তির বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
অন্যদিকে, ঘটনার পর এনডিএ (NDA) সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট জানান, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে অভিযুক্তদের কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে। সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের অনিয়ম রোখাকে কেবল সরকারের কাজ নয়, বরং একটি ‘জাতীয় দায়িত্ব’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং একটি নিশ্ছিদ্র পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সোমবার হাজার হাজার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী সংসদের দিকে এগোলে পুলিস টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে। এই সংঘর্ষে ১০০ জনেরও বেশি পুলিসকর্মী এবং ৬০ জনেরও বেশি আন্দোলনকারী আহত হন।
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