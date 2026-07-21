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'প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন, ক্ষমা চান!', শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি ‘বর্বরতা'য় মোদীকে বিঁধলেন রাহুল

Rahul Gandhi on student protest: রাহুল গান্ধীর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে জবাবদিহি দাবি করতেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে মিছিল করছেন। তাঁর অভিযোগ, আগের দিন ছাত্রদের উপর নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকার তার দায় স্বীকার করতে চাইছে না, এমনকি বিষয়টি নিয়ে সংসদেও আলোচনা করতেও রাজি নয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:53 PM IST
'প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন, ক্ষমা চান!', শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি ‘বর্বরতা'য় মোদীকে বিঁধলেন রাহুল
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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