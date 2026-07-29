/একযোগে ওয়াকআউট বিরোধীদের! লোকসভায় পাস প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ বিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে তুমুল হট্টগোল, বিরোধীদের ওয়াকআউট। এসবের মধ্যেই লোকসভায় ধ্বনিভোট পাস হয়ে গেল কেন্দ্রীয় প্রস্তাবিত প্রশ্নফাঁস প্রতিরোধ বিল। এবার বিলটি পেশ হবে রাজ্যসভায়। রাজ্যসভায়ও যদি পাস হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বিলটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলে, বিলটি আইনে পরিণত হবে।
নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস বিতর্ক। আন্দোলনে উত্তাল কার্যত গোটা দেশ। ক্ষোভের মুখে প্রশ্নফাঁস রোধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর প্রশ্নফাঁস প্রতিরোধ বিলে অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কবে? শুক্রবার। সোমবার বিলটি পেশ করা হয় লোকসভায়। ২ দিন আলোচনার পর, আজ বুধবার লোকসভায় পাস হল বিল। এই বিলে প্রশ্নফাঁসে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল ও ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তৈরি করা হবে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টও।
এদিকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে উত্তাল হয়ে ওঠে সাংসদ। তিনি বলেন, দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের প্রধানমন্ত্রীর অন্ধভক্ত হতে চাননি। তাঁদের উপরে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ অমিত শাহ।
লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জানান, রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের যদি কোনও তথ্যগত ভিত্তি না থাকে,তবে তা সভার কার্যবিবরণীতে থাকবে না। বলেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর কাছে তথ্যভিত্তিক বক্তব্য প্রদান এবং বিলের ওপর নজর রাখার প্রত্যাশা করা হয়। এরপরই "রাহুল জি কে বলতে দাও" শ্লোগান বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। দাবি তোলেন, রাহুল গান্ধীকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দেওয়া হোক।
সংসদে রাহুল গান্ধী যখন বক্তব্য পেশ করছিলেন, তখন আবার পালটা স্লোগান দিতে থাকেন শাসকদলের সাংসদরাও। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দুপুরে দেড়টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মলতুবি করে দেন স্পিকার। ফের অধিবেশন শুরু হলে ধ্বনিভোটে পাস হয়ে যায় প্রশ্নফাঁস বিরোধী বিল।
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