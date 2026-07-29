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একযোগে ওয়াকআউট বিরোধীদের! লোকসভায় পাস প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ বিল

Paper Leak Prevention Bill: সোমবার বিলটি পেশ করা হয় লোকসভায়। ২ দিন আলোচনার পর, আজ বুধবার লোকসভায় পাস হল বিল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 29, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:24 PM IST
একযোগে ওয়াকআউট বিরোধীদের! লোকসভায় পাস প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ বিল
Image Credit: লোকসভায় পাস প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ বিল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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