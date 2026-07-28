/ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ানো একটা কদর্য, নোংরা লোক: নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ রাহুলের, সংসদে ধুন্ধুমার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস বিতর্ক ও দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের জেরে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।
এরপরই নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রলহাদ জোশীকে। তবে তাঁর নিয়োগের পরেই নতুন করে রাজনৈতিক ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে।
নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী প্রল্হাদ জোশীকে 'ধর্ষকদের রক্ষাকারী' এবং 'সবচেয়ে ঘৃণ্য মানুষ' বলে নজিরবিহীন ও চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।
রাহুলের আক্রমণ:
মঙ্গলবার সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। রাহুল বলেন, 'দেশের যুবসমাজ ও ছাত্রছাত্রীরা যখন প্রশ্নফাঁস এবং ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে, বহু ছাত্রী পুলিসের হাতে মার খাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে বিজেপি এমন একজনকে দেশের শিক্ষামন্ত্রী করল যিনি ধর্ষকদের পক্ষে সওয়াল করেন। এর চেয়ে ঘৃণ্য মানসিকতার মানুষ আর হতে পারে না। যে ব্যক্তি ধর্ষকদের সুরক্ষার কথা বলে, তাঁকে দেশে শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে!'
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে রাহুল আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভায় এতজন সদস্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এমন একজন মানুষকে বেছে নিলেন, যিনি প্রকাশ্যে ধর্ষকদের ডিফেন্ড করেছেন? এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও দুঃখজনক।'
বিতর্কের মূল কারণ: বিলকিস বানু মামলা
রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ২০২২ সালের বিলকিস বানু গণধর্ষণ মামলার বিতর্কিত ঘটনা। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সময় গর্ভবতী বিলকিস বানুকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের গণহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ১১ জন আসামিকে ২০২২ সালে গুজরাট সরকার আগাম মুক্তি দিয়েছিল।
সেই সময়ে এক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রলহাদ জোশী মন্তব্য করেছিলেন যে, সাজাপ্রাপ্তদের এই মুক্তি আইনি নিয়ম মেরেই করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট সরকারের ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সাজাপ্রাপ্তদের পুনরায় জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।
প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর আক্রমণ
রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের ঠিক কিছুক্ষণ আগেই লোকসভায় প্রশ্নফাঁস বিরোধী বিল ('পাবলিক এক্সামিনেশনস বিল') সংক্রান্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখার সময় প্রলহাদ জোশীকে একই ভাষায় আক্রমণ করেন ওয়ায়নাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।
প্রিয়ঙ্কা অভিযোগ করেন, সরকার এমন একজনকে শিক্ষামন্ত্রী পদে বসিয়েছে যিনি গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষক করা এক জঘন্য লোকেদের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন ও সমর্থন করেছিলেন।
প্রল্হাদ জোশীর প্রতিক্রিয়া
প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর এই বক্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপি ও এনডিএ সাংসদরা। প্রলহাদ জোশী নিজের সাফাই দিয়ে প্রিয়াঙ্কার এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে দাবি করেন। তিনি পাল্টা স্পিকারের কাছে দাবি জানান যেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধীকে অসত্য তথ্য ছড়ানোর দায়ে সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে ক্ষমা চান।
তবে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে জানান, প্রল্হাদ জোশীর সেই সময়কার মন্তব্য ও ভিডিয়োর সমস্ত প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে এবং তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তা সংসদে পেশ করবেন।
নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ড ও দেশজুড়ে ছাত্র ক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে এমনিতেই ব্যাকফুটে রয়েছে কেন্দ্ৰীয় সরকার। তার ওপর ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর প্রলহাদ জোশীকে নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের এই আক্রমণ মোদী সরকারের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিল।
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