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ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ানো একটা কদর্য, নোংরা লোক: নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ রাহুলের, সংসদে ধুন্ধুমার

Rahul Gandhi on Prahlad Joshi: প্রিয়ঙ্কা অভিযোগ করেন, সরকার এমন একজনকে শিক্ষামন্ত্রী পদে বসিয়েছে যিনি গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষক করা এক জঘন্য লোকেদের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন ও সমর্থন করেছিলেন।  

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 28, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:40 PM IST
ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ানো একটা কদর্য, নোংরা লোক: নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ রাহুলের, সংসদে ধুন্ধুমার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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